Как не потерять страховой стаж: что важно знать о трудовой после оцифровки

В электронном кабинете можно увидеть общее количество страхового стажа.

Просмотреть эти данные оцифровки можно после авторизации

После того как трудовая книжка проходит процесс оцифровки, сведения о стаже и местах работы становятся доступны в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как уточнили в Главном управлении ПФУ в Запорожской области, просмотреть эти данные можно после авторизации одним из трёх способов:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

через BankID (по данным банковской карты);

или с использованием Дія.Підпис.

Чтобы открыть свою электронную трудовую книжку, нужно перейти в одноимённый раздел на панели слева и выбрать вкладку "Данные ЕТК", где отображается полная информация о трудовой деятельности пользователя.

Там доступны несколько подразделов:

"Записи трудовой книжки (За СПОВ) – автоматически собранные сведения о трудовых отношениях с 1998 года;

"Оцифрованная ЕТК" – записи, внесённые на основе сканов бумажной книжки;

"Скан-копии трудовой книжки" – загруженные изображения оригинала, отправленные работником или работодателем.

Кроме того, на главной странице кабинета можно увидеть общее количество страхового стажа, рассчитанное по данным системы пенсионного страхования, а в разделе "Мои обращения" → "Сообщения" – проверить статус поданных заявлений.

Если при обработке документов специалисты ПФУ обнаруживают ошибки или неточности в записях трудовой книжки, система автоматически добавляет комментарий с пояснением.

Оцифровка трудовой: что говорят в ПФУ

Процесс оцифровки трудовых книжек касается тех граждан, чей трудовой стаж начался до 1 января 2004 года, поскольку начиная с этой даты все сведения о занятости автоматически вносятся в реестр застрахованных лиц.

Перевод бумажной трудовой книжки в электронный формат необходим для сохранности данных — это гарантирует, что информация о стаже не будет утеряна даже в случае повреждения или потери оригинала.

Подать документы для оцифровки можно самостоятельно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или поручить это работодателю, который выполнит процедуру от имени сотрудника.

