Как не потерять страховой стаж: что важно знать о трудовой после оцифровки

После того как трудовая книжка проходит процесс оцифровки, сведения о стаже и местах работы становятся доступны в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как уточнили в Главном управлении ПФУ в Запорожской области, просмотреть эти данные можно после авторизации одним из трёх способов:
- с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- через BankID (по данным банковской карты);
- или с использованием Дія.Підпис.
Чтобы открыть свою электронную трудовую книжку, нужно перейти в одноимённый раздел на панели слева и выбрать вкладку "Данные ЕТК", где отображается полная информация о трудовой деятельности пользователя.
Там доступны несколько подразделов:
- "Записи трудовой книжки (За СПОВ) – автоматически собранные сведения о трудовых отношениях с 1998 года;
- "Оцифрованная ЕТК" – записи, внесённые на основе сканов бумажной книжки;
- "Скан-копии трудовой книжки" – загруженные изображения оригинала, отправленные работником или работодателем.
Кроме того, на главной странице кабинета можно увидеть общее количество страхового стажа, рассчитанное по данным системы пенсионного страхования, а в разделе "Мои обращения" → "Сообщения" – проверить статус поданных заявлений.
Если при обработке документов специалисты ПФУ обнаруживают ошибки или неточности в записях трудовой книжки, система автоматически добавляет комментарий с пояснением.
Оцифровка трудовой: что говорят в ПФУ
Процесс оцифровки трудовых книжек касается тех граждан, чей трудовой стаж начался до 1 января 2004 года, поскольку начиная с этой даты все сведения о занятости автоматически вносятся в реестр застрахованных лиц.
Перевод бумажной трудовой книжки в электронный формат необходим для сохранности данных — это гарантирует, что информация о стаже не будет утеряна даже в случае повреждения или потери оригинала.
Подать документы для оцифровки можно самостоятельно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или поручить это работодателю, который выполнит процедуру от имени сотрудника.
Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
