Зеленский приехал под Покровск - первые подробности

Что известно:
- Владимир Зеленский приехал на Покровское направление
- Зеленский встретился с украинскими военными
- Зеленский вручил военным награды
Президент Украины Владимир Зеленский лично отправился на фронт и посетил Покровское направление. Об этом он заявил на канале в Telegram.
Зеленский встретился с военными и обсудил оперативную ситуацию вблизи Покровска и в его окрестностях.
"Оперативная ситуация вблизи Покровска и в его окрестностях - главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их полосе ответственности и отметил государственными наградами", - отметил президент.
Также с военными обсудили и другие вопросы:
- ситуация на передовой,
- логистика и обеспечение позиций всем необходимым,
- опыт бригады и ротации,
- развитие направления дронов,
- программы контрактов "18-24",
- переход на контрактную армию и цифровизация процессов в армии,
- подготовка военных и комплектование бригад.
Когда враг хочет захватить Покровск - мнение генерала
Главред писал, что по словам генерала армии Украины Николая Маломужа, Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска, до 15 ноября, а затем продвигаться в направлении Константиновки и Краматорска.
Маломуж отметил, что стратегия Путина заключается в том, чтобы продемонстрировать достижения на поле боя, чтобы показать собственным соотечественникам и партнерам, что он имеет преимущество.
Бои на фронте - последние новости
Напомним, в отчете Института изучения войны говорилось, что украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.
Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, есть ли угроза наступления россиян на город Днепр. Он считает, что о наступлении на Днепр речь не идет, в этом нет смысла. К этому, у россиян нет столько ресурсов, чтобы наступать на Днепр.
