Зеленский приехал под Покровск - первые подробности

Главной темой обсуждения стала оперативная ситуация вблизи города и в окрестностях.

Зеленский приехал под Покровск / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

Владимир Зеленский приехал на Покровское направление

Зеленский встретился с украинскими военными

Зеленский вручил военным награды

Президент Украины Владимир Зеленский лично отправился на фронт и посетил Покровское направление. Об этом он заявил на канале в Telegram.

Зеленский встретился с военными и обсудил оперативную ситуацию вблизи Покровска и в его окрестностях.

"Оперативная ситуация вблизи Покровска и в его окрестностях - главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их полосе ответственности и отметил государственными наградами", - отметил президент.

Также с военными обсудили и другие вопросы:

ситуация на передовой,

логистика и обеспечение позиций всем необходимым,

опыт бригады и ротации,

развитие направления дронов,

программы контрактов "18-24",

переход на контрактную армию и цифровизация процессов в армии,

подготовка военных и комплектование бригад.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским возле Покровска:

Зеленский приехал под Покровск / фото: скриншот

Когда враг хочет захватить Покровск - мнение генерала

Главред писал, что по словам генерала армии Украины Николая Маломужа, Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска, до 15 ноября, а затем продвигаться в направлении Константиновки и Краматорска.

Маломуж отметил, что стратегия Путина заключается в том, чтобы продемонстрировать достижения на поле боя, чтобы показать собственным соотечественникам и партнерам, что он имеет преимущество.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на фронте - последние новости

Напомним, в отчете Института изучения войны говорилось, что украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.

Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, есть ли угроза наступления россиян на город Днепр. Он считает, что о наступлении на Днепр речь не идет, в этом нет смысла. К этому, у россиян нет столько ресурсов, чтобы наступать на Днепр.

