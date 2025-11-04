'РФ играет ва-банк': эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

Военный аналитик раскрывает, почему Кремль делает ставку именно на Покровско-Мирноградский фронт.

https://glavred.info/front/rf-igraet-va-bank-ekspert-rasskazal-chto-mozhet-proizoyti-posle-shturma-pokrovska-10712348.html Ссылка скопирована

Российские войска сосредотачивают основные усилия на захвате Покровска и Мирнограда / Колаж: Главре, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, УНИАН

Коротко:

Путин считает Покровско-Мирноградское направление приоритетным

РФ перебрасывает силы из Харьковской и Сумской областей в Покровск

Лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов. Об этом в эфире День.LIVE заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, российское командование, вероятно, будет перебрасывать дополнительные силы и технику, чтобы усилить давление на украинскую оборону. Для этого враг может снимать ресурсы с других участков фронта.

видео дня

Россия уменьшает активность на Харьковщине и Сумщине

"Уже сейчас фиксируется значительное уменьшение интенсивности боевых действий на севере Харьковщины, а также на территории Сумщины, потому что оттуда была забрана эффективная и действенная часть подразделений, в частности, российские дроноводы, которые переброшены в Покровск", - отметил эксперт.

Селезнев подчеркнул, что для противника чрезвычайно важно оккупировать Покровск и Мирноград, ведь это открывает возможности для дальнейших атак в направлении Славянска и Краматорска.

Ситуация на Покровском направлении

В то же время ситуация в районе Покровска, по словам эксперта, остается чрезвычайно сложной.

"Враг будет продолжать оказывать давление на наших защитников не только путем инфильтрации своих сил и средств, но и путем перерезания ключевых логистических магистралей, которыми мы обеспечиваем наших защитников в районе Покровска и Мирнограда", - подчеркнул Селезнев.

Ожидаются ожесточенные бои возле Родинского и Котлино

Эксперт предупредил, что в ближайшее время ожидаются интенсивные бои вблизи Родинского, Красного Лимана, Первого Мая и Котлино.

"Потому что расстояние между тисками оперативного окружения, по разным оценкам, от 3 до 7 километров. Именно такое расстояние создает серьезные угрозы для наших логистов, потому что эта территория простреливается российскими минометчиками, артиллеристами, но активно работают на этом участке операторы FPV-дронов. Для нашей логистики там чрезвычайно сложная ситуация. Но и при этом мы имеем возможность проводить ротацию сил и средств и подвозить все необходимое для наших защитников", - подытожил Селезнев.

Покровск / Инфографика: Главред

Будет ли наступление на Днепр или не будет - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что даже в случае оккупации Покровска российские войска не смогут продвинуться в направлении Днепра.

По его словам, такое наступление лишено военной логики, ведь у врага не хватает ресурсов для проведения масштабной операции.

"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - отметил эксперт.

Коваленко добавил, что основные усилия противник, вероятно, сосредоточит на южном направлении, где контроль над несколькими ключевыми населенными пунктами может создать для РФ определенные тактические преимущества.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

Также в Купянске в Харьковской области проходит военная операция. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Кроме того, города Покровск и Константиновка в Донецкой области оказались на пути российских войск, которые пытаются реализовать задачи, поставленные Владимиром Путиным. Главная цель российского диктатора заключается в оккупации всего Донбасса. Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред