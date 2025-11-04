'РФ играет ва-банк': эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

Коротко:
- Путин считает Покровско-Мирноградское направление приоритетным
- РФ перебрасывает силы из Харьковской и Сумской областей в Покровск
Лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов. Об этом в эфире День.LIVE заявил военный эксперт Владислав Селезнев.
По его словам, российское командование, вероятно, будет перебрасывать дополнительные силы и технику, чтобы усилить давление на украинскую оборону. Для этого враг может снимать ресурсы с других участков фронта.
Россия уменьшает активность на Харьковщине и Сумщине
"Уже сейчас фиксируется значительное уменьшение интенсивности боевых действий на севере Харьковщины, а также на территории Сумщины, потому что оттуда была забрана эффективная и действенная часть подразделений, в частности, российские дроноводы, которые переброшены в Покровск", - отметил эксперт.
Селезнев подчеркнул, что для противника чрезвычайно важно оккупировать Покровск и Мирноград, ведь это открывает возможности для дальнейших атак в направлении Славянска и Краматорска.
Ситуация на Покровском направлении
В то же время ситуация в районе Покровска, по словам эксперта, остается чрезвычайно сложной.
"Враг будет продолжать оказывать давление на наших защитников не только путем инфильтрации своих сил и средств, но и путем перерезания ключевых логистических магистралей, которыми мы обеспечиваем наших защитников в районе Покровска и Мирнограда", - подчеркнул Селезнев.
Ожидаются ожесточенные бои возле Родинского и Котлино
Эксперт предупредил, что в ближайшее время ожидаются интенсивные бои вблизи Родинского, Красного Лимана, Первого Мая и Котлино.
"Потому что расстояние между тисками оперативного окружения, по разным оценкам, от 3 до 7 километров. Именно такое расстояние создает серьезные угрозы для наших логистов, потому что эта территория простреливается российскими минометчиками, артиллеристами, но активно работают на этом участке операторы FPV-дронов. Для нашей логистики там чрезвычайно сложная ситуация. Но и при этом мы имеем возможность проводить ротацию сил и средств и подвозить все необходимое для наших защитников", - подытожил Селезнев.
Будет ли наступление на Днепр или не будет - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что даже в случае оккупации Покровска российские войска не смогут продвинуться в направлении Днепра.
По его словам, такое наступление лишено военной логики, ведь у врага не хватает ресурсов для проведения масштабной операции.
"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - отметил эксперт.
Коваленко добавил, что основные усилия противник, вероятно, сосредоточит на южном направлении, где контроль над несколькими ключевыми населенными пунктами может создать для РФ определенные тактические преимущества.
Ситуация на фронте - новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.
Также в Купянске в Харьковской области проходит военная операция. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.
Кроме того, города Покровск и Константиновка в Донецкой области оказались на пути российских войск, которые пытаются реализовать задачи, поставленные Владимиром Путиным. Главная цель российского диктатора заключается в оккупации всего Донбасса. Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Читайте также:
- Цель известна: обозреватель сообщил о новом плане наступления РФ после Покровска
- Подняли украинский флаг: бойцы ГУР взяли под контроль острова на Запорожье
- Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред