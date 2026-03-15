Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

Марина Иваненко
15 марта 2026, 07:50
Борная кислота помогает переносить питательные вещества от листьев к плодам, стимулирует завязь и улучшает вкус помидоров. Это средство спасает урожай без дорогих удобрений.
Зачем помидорам бор?
Зачем помидорам бор? / Коллаж: Главред, скриншоты

Многие огородники тратят значительные средства на дорогие удобрения, но все равно сталкиваются с опадением цветков и мелкими плодами. Существует простое решение — использование обычной борной кислоты. Это аптечное средство помогает помидорам лучше расти, стимулирует появление завязи и улучшает вкус плодов, делая их сладкими и ароматными. Главред расскажет подробнее об этом методе.

Главная мысль видео на канале"Хозяйский огород" заключается в том, что для хорошего урожая помидоров не обязательно покупать дорогие удобрения. Часто растениям не хватает одного микроэлемента — бора. Его недостаток приводит к тому, что цветки на кустах засыхают и опадают, не образуя плодов, а сами помидоры становятся мелкими или несладкими. Решить эту проблему можно с помощью обычной борной кислоты из аптеки.

Почему помидорам нужен бор

Бор выполняет несколько важных функций в жизни растения. Во-первых, он помогает переносить питательные вещества и сахара от листьев к плодам. Без достаточного количества бора сахара накапливаются в зелени, а сами плоды остаются невкусными. Во-вторых, бор обеспечивает нормальное опыление. Если в почве мало этого элемента, пыльца становится слабой, и цветки осыпаются, особенно в сильную жару. Также бор укрепляет ткани растения, благодаря чему помидоры меньше трескаются от избытка влаги и реже болеют вершинной гнилью.

Видео о том, чем можно подкормить помидоры, можно посмотреть здесь:

Как правильно приготовить раствор

Для приготовления удобрения нужно следовать четкой инструкции, поскольку избыток бора может быть вредным для растения. Стандартная доза — 2 грамма борной кислоты (примерно половина чайной ложки без горки) на 10 литров воды. Порошок борной кислоты не растворяется в холодной воде, поэтому его сначала нужно тщательно размешать в стакане горячей воды до полного растворения кристаллов. Когда раствор станет прозрачным, его выливают в основное ведро с водой. Вода для опрыскивания или полива должна быть теплой (примерно комнатной температуры), чтобы растение не испытало стресса.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Правила и график обработки

Наиболее эффективной считается внекорневая подкормка — опрыскивание по листу. Через листья бор усваивается гораздо быстрее, чем через корни. Обработку следует проводить утром или вечером, когда нет прямого солнечного света, чтобы не обжечь листья. За сезон рекомендуется сделать несколько обработок: во время выращивания рассады, перед высадкой в грунт и в период массового цветения и завязывания плодов. Между обработками должно пройти не менее двух недель.

Как защитить помидоры от фитофторы

Чтобы защитить помидоры от фитофторы, в борный раствор часто добавляют 5–10 капель йода и стакан молока или сыворотки. Это создает дополнительную защиту на листьях. Однако автор предостерегает от превышения дозировки борной кислоты. Если раствор будет слишком концентрированным, на листьях появятся желтые пятна — химические ожоги, которые остановят рост растения. Также не стоит смешивать борную кислоту с золой, поскольку в щелочной среде бор перестает усваиваться.

Об источнике: канал "Хозяйский огород"

Канал "Хозяйский огород": Это украинский YouTube-канал, где автор Михаил делится собственным практическим опытом выращивания овощей и ухода за огородом. Главная особенность канала — советы, основанные на проверенных народных методах, экономных решениях и искренней любви к земле. Контент подается простым, "живым" языком, что делает его понятным как для опытных дачников, так и для новичков.

