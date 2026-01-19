От рассады до урожая: эксперт назвал три группы удобрений, которые работают

Эксперт рассказал, как использовать три ключевых удобрения для богатого и вкусного урожая.

Как избежать ошибок с дозировкой удобрений для рассады и взрослых культур / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

С приближением нового сезона огородники и садоводы активно готовятся к посевной и высадке рассады.

Главред решил рассказать, какие удобрения являются ключевыми для получения здорового и обильного урожая.

По словам опытного садовода с YouTube-канала "Наша дача", для овощей и цветов оптимально использовать три основные группы удобрений — от ранней рассады до полного созревания плодов.

Азотные удобрения

Азотные удобрения стимулируют рост зеленой массы растений на первых этапах. Внесение 10–15 г на 1 м² каждые 7–10 дней в течение первых трех недель формирует прочную основу для будущих плодов. Дефицит азота проявляется бледными листьями, а избыток — чрезмерной зеленой массой без завязи, что особенно важно для томатов, огурцов и капусты.

Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения укрепляют корневую систему и стимулируют бутонизацию. Рекомендуется применять их с 4-й недели после цветения — 20–25 г на м².

"Без фосфора корни слабые, цветы опадают, а урожай скудный", — объясняет эксперт.

Особенно эффективны для перца, баклажанов, роз и пионов, они повышают устойчивость к холоду и ускоряют плодоношение на 10–14 дней.

Калиевые удобрения

Калийные удобрения необходимы в фазе созревания плодов, применяются за 2–3 недели до сбора — 15–20 г на м². Они повышают вкус и размер плодов, а также защищают от засухи, фузариоза и вредителей. Урожайность может расти на 25–30%, особенно для ягод и цветов.

"Калий — это защитный щит: огурцы не горчат, томаты не трескаются", — добавляет специалист.

Садовник подчеркнул, что эти три группы удобрений универсальны, доступны и совместимы с компостом, который поддерживает органический баланс почвы.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

