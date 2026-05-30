Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

Эксперты рассказали, можно ли одновременно заряжать телефон через кабель и беспроводную зарядку и как это влияет на аккумулятор.

Многие пытаются ускорить зарядку смартфона двумя способами сразу

Многие пользователи смартфонов хотя бы раз задумывались, можно ли зарядить телефон быстрее, если одновременно подключить его к USB-кабелю и положить на беспроводную зарядку.

Однако на практике современные устройства работают совсем иначе. Производители предусмотрели специальные механизмы, которые не позволяют использовать оба способа зарядки для ускорения процесса одновременно. Об этом пишет BGR.

Почему телефон не использует два источника питания одновременно

Большинство современных смартфонов автоматически отдают приоритет проводной зарядке. Если устройство подключено к кабелю, система управления питанием отключает беспроводную катушку и получает энергию только через проводное соединение.

Такой механизм предусмотрен производителями не случайно. Проводная зарядка обычно быстрее и эффективнее, поэтому смартфон выбирает именно этот источник питания. Аналогичный принцип действует на большинстве популярных устройств, включая iPhone и смартфоны на Android.

Что произошло бы при одновременной зарядке

Теоретически использование сразу двух способов зарядки могло бы привести к повышенному нагреву устройства. И проводная, и беспроводная зарядка выделяют тепло, а дополнительная температура считается одним из главных факторов ускоренного износа аккумулятора.

Специалисты отмечают, что именно поэтому производители изначально предусмотрели защитные механизмы, исключающие одновременную работу двух систем питания.

Зачем тогда нужна беспроводная зарядка

Хотя беспроводная зарядка не помогает ускорить восполнение заряда батареи при подключенном кабеле, она остается удобным способом питания гаджетов.

Современные беспроводные станции способны одновременно заряжать смартфон, смарт-часы и наушники, используя всего одну розетку. Это помогает сократить количество проводов и организовать рабочее пространство.

Кроме того, пользователи могут распределять устройства по приоритетности: смартфон, который нужен как можно быстрее, подключить кабелем, а остальные гаджеты оставить на беспроводной станции.

Как лучше заряжать устройства

Эксперты рекомендуют использовать проводную зарядку для быстрого пополнения заряда, а беспроводную для повседневного удобства. Попытки ускорить процесс с помощью одновременного подключения двух источников питания не дадут результата, поскольку современные смартфоны просто переключатся на проводной режим.

Об источнике: BGR Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов.

