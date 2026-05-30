Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

Алексей Тесля
30 мая 2026, 18:34
Вашингтон уже оказал Киеву значительную помощь и одновременно стимулировал европейских союзников, напомнил Пит Хегсет.
Patriot ЗРК, Пит Хегсет
Пит Хегсет заявил о новой помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Важное из заявлений Хегсета:

  • Вашингтон планмрует продолжать поддержку Украины
  • США намерены обеспечить способность Украины противостоять вторжению РФ

США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для предоставления необходимой помощи в защите от российской агрессии.

Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет после выступления на первом пленарном заседании диалога по безопасности Shangri-La Dialogue, отвечая на вопросы журналистов, сообщает DRM News.

Он подчеркнул, что Вашингтон уже оказал Киеву значительную помощь и одновременно стимулировал европейских союзников активнее участвовать в поддержке Украины.

"Там, где мы могли помочь Украине, мы помогли. Там, где мы могли предоставить Европе возможность делать больше, мы это сделали", — отметил Хегсет.

Министр добавил, что европейские страны в последние месяцы значительно усилили поддержку Украины, а сама Украина демонстрирует высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

"Европа активизировала свои усилия, а Украина в этом процессе продемонстрировала такую же, если не большую, эффективность", — подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что США намерены обеспечить, чтобы Украина сохраняла способность противостоять российскому вторжению.

"Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и найдем способ гарантировать нашу помощь", — сказал министр обороны.

помощь США, инфографика
/ Инфографика Главред

Помощь Украине со стороны союзников: оценка эксперта

Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что международная поддержка Украины сохраняется на высоком уровне. По его оценке, ключевую роль в этом процессе продолжает играть Европейский Союз, который обеспечивает как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений.

Эксперт отметил, что европейские страны фактически финансируют закупку американского оружия для Украины. Он также напомнил о переговорах, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне, во время которых обсуждалась возможность реализации крупной программы военных закупок общей стоимостью от 90 до 100 миллиардов долларов.

По словам Фесенко, речь идет о формировании долгосрочного оборонного потенциала Украины и создании дополнительных гарантий безопасности. Он считает, что масштабная поддержка со стороны западных партнеров существенно снижает шансы России добиться своих целей в войне.

Военное сотрудничество между Украиной и США — новости по теме

Как сообщал Главред, США и Украина приблизились к формированию новой модели оборонного партнерства: межправительственные команды подготовили проект меморандума, который должен определить условия будущего соглашения.

Напомним, американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет. По данным Reuters, платформу установили на базе Принца Султана, а украинские инструкторы уже прибыли для обучения американских подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские военные накопили уникальный опыт противодействия иранским дронам типа "Шахед", который может быть полезен для США в противостоянии с Ираном. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

О персоне: Пит Хегсет

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия.

Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024).

12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

