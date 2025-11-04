Укр
Наступление РФ не остановится: названы направления, которые станут горячими зимой

Мария Николишин
4 ноября 2025, 14:18
Коваленко подчеркнул, что у Москвы нет намерений заканчивать войну.
Наступление РФ не остановится: названы направления, которые станут горячими зимой
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное из заявления эксперта:

  • Россияне будут продолжать наступление на фронте и зимой
  • Врагу важно продолжать движение
  • Самыми горячими зимой будут Добропольское, Новопавловское, Гуляйпольское направления

Российское наступление будет продолжаться и зимой. Оккупанты останавливаться не будут. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, для россиян сейчас важно продолжать движение.

видео дня

"Самыми горячими зимой будут Добропольское, бывшее Новопавловское, восточное Гуляйпольское направления (это все южно-донецкий плацдарм). Также активным будет Купянское направление, именно в районе города Купянск. И я думаю, что они будут пытаться давить на Лиман", - подчеркнул он.

По его мнению, другие участки фронта ждет или стагнация, или наши стабилизационные действия.

Коваленко подчеркнул, что у Москвы нет намерений заканчивать войну.

"Российское наступление будет продолжаться, война будет продолжаться", - подытожил эксперт.

Возможно ли прекращение боевых действий

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сказал, что не ожидает внезапного прекращения боевых действий. Но, по его словам, в следующем году, особенно после зимы, может несколько уменьшиться интенсивность боев из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян.

"Скорее всего, до конца зимы Россия не остановится в своих разрушительных усилиях, потому что считает, что сможет сломать украинское сопротивление. Только тогда, когда россияне убедятся, что это у них не получилось, они начнут искать какой-то другой выход, по-новому оценивать свои ресурсы и собственные перспективы", - считает он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

В отчете Института изучения войны отмечается, что украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.

В то же время, военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" заявил, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
