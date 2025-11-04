Наступление РФ не остановится: названы направления, которые станут горячими зимой

Коваленко подчеркнул, что у Москвы нет намерений заканчивать войну.

Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное из заявления эксперта:

Россияне будут продолжать наступление на фронте и зимой

Врагу важно продолжать движение

Самыми горячими зимой будут Добропольское, Новопавловское, Гуляйпольское направления

Российское наступление будет продолжаться и зимой. Оккупанты останавливаться не будут. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, для россиян сейчас важно продолжать движение.

"Самыми горячими зимой будут Добропольское, бывшее Новопавловское, восточное Гуляйпольское направления (это все южно-донецкий плацдарм). Также активным будет Купянское направление, именно в районе города Купянск. И я думаю, что они будут пытаться давить на Лиман", - подчеркнул он.

По его мнению, другие участки фронта ждет или стагнация, или наши стабилизационные действия.

Коваленко подчеркнул, что у Москвы нет намерений заканчивать войну.

"Российское наступление будет продолжаться, война будет продолжаться", - подытожил эксперт.

Возможно ли прекращение боевых действий

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сказал, что не ожидает внезапного прекращения боевых действий. Но, по его словам, в следующем году, особенно после зимы, может несколько уменьшиться интенсивность боев из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян.

"Скорее всего, до конца зимы Россия не остановится в своих разрушительных усилиях, потому что считает, что сможет сломать украинское сопротивление. Только тогда, когда россияне убедятся, что это у них не получилось, они начнут искать какой-то другой выход, по-новому оценивать свои ресурсы и собственные перспективы", - считает он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

В отчете Института изучения войны отмечается, что украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.

В то же время, военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" заявил, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

