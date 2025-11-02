Укр
Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

Алексей Тесля
2 ноября 2025, 21:26
Ситуация на Купянском направлении остается непростой, рассказал Виктор Трегубов.
Стали известны подробности боев в районе Купянска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

  • По россиянам нанесено несколько точных и тяжелых ударов
  • Наступление оккупантов в Купянске затормозилось

Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске Харьковской области.

В результате вражеское наступление там затормозилось, сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укринформ".

По его словам, ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские защитники сдерживают оккупантов и не дают им попасть в центр города.

"Более того, там есть повод для осторожного оптимизма в том, что даже в северных районах, где они пытались сконцентрировать свои силы, им сейчас немного туго. По ним было нанесено несколько точных и тяжелых ударов, в результате чего наступление там сейчас затормозилось", - сказал он.

Трегубов рассказал, что сейчас оккупанты пытаются больше обходить город, чем, как раньше, непосредственно прорываться из северных районов в центр.

Бои за Купянск: что происходит в городе

Бои в районе Купянска на Харьковщине всё ещё продолжаются, однако заявления российских СМИ об "окружении" города не соответствуют действительности. Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул в комментарии для прессы, что подобные сообщения являются очередным фейком российской пропаганды, а обстановка на этом участке фронта полностью находится под контролем украинских сил.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Купянск война России и Украины
