Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

Виталий Кирсанов
3 ноября 2025, 11:44обновлено 3 ноября, 12:36
Атаки заставляют Россию рассредоточивать поставки, перебрасывать резервы и усиливать ПВО далеко от фронта.
Некоторые модели дронов преодолевают до 1 000 км
Некоторые модели дронов преодолевают до 1 000 км

Кратко:

  • Некоторые модели дронов преодолевают до 1 000 км
  • РФ потеряла до 20% поставок бензина в результате ударов беспилотников
  • Менее 30% дронов доходят до цели

Украинские беспилотники бьют по нефтяным объектам России и меняют географию конфликта, пишет Euronews.

Построенные в подпольных мастерских украинские дальнобойные беспилотники нанесли серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным логистическим центрам - ослабляя энергетическую инфраструктуру и вынуждая Москву вводить ограничения на поставки топлива.

В секретных местах на западе Украины, под покровом темноты, формируются колонны ударных дронов, стартующих с импровизированных взлетно-посадочных полос и направляющихся вглубь российской территории. По словам участников операций, теперь некоторые модели преодолевают до 1 000 км, что значительно расширяет радиус поражения по сравнению с предыдущими этапами кампании.

"Дроны развиваются", - говорит командир, известный под позывным "Фидель", - "Вместо того, чтобы летать на 500 километров, теперь они летают на 1000. Для успешной операции нужны три фактора: дроны, люди и планирование. Мы хотим достичь наилучшего результата. Для нас это святая миссия".

Простая и недорогая конструкция

Многие беспилотники изготавливаются внутри страны из деталей, поставляемых широкой сетью мастерских.

Один из самых распространенных типов - "Лютый" - прост в конструкции и обслуживании: корпус в форме "колбасы", один винт и треугольный хвост. Именно простота и низкая себестоимость (примерно $55 000 за единицу) позволяет производить "Лютый" серийно.

Стратегические последствия ударов

По данным западных аналитиков, атаки на энергетическую инфраструктуру имели заметный, но не разрушительный эффект: обзор аналитического центра Carnegie Endowment насчитал по крайней мере 16 крупных НПЗ, пораженных дронами, что составляет около 38% номинальной мощности страны по переработке нефти. В то же время большинство заводов восстанавливали работу в течение нескольких недель, а производство сглаживалось излишками и запасами.

Международное энергетическое агентство оценивает, что повторные удары сократили мощности переработки России примерно на 500 000 баррелей в день - следствием стали внутренние дефициты топлива, местное нормирование и ограничения экспорта дизеля и авиационного топлива, хотя мировая добыча нефти оставалась стабильной.

Киев говорит о реальных потерях в поставках: президент Владимир Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, россияне потеряли до 20% поставок бензина в результате ударов беспилотников.

Тактика истощения и изменение представлений о безопасности

Эксперты называют эту кампанию логистической: атаки заставляют Россию рассредоточивать поставки, перебрасывать резервы и усиливать ПВО далеко от фронта.

"В течение большей части войны Россия действовала, исходя из предположения, что ее собственная территория в безопасности. Теперь это не так", - отмечает Адриано Босони из аналитической компании RANE.

Украина также демонстрирует способность действовать автономно, запуская собственные ракето-дроны без необходимости импорта дальнобойных средств от западных партнеров - что важно на фоне блокирования поставок определенных типов вооружений.

Потери и цена успеха

Однако каждая миссия - это и риски: по признанию организаторов, менее 30% дронов доходят до цели, поэтому тщательное планирование и большой ресурс техники критически важны.

"Мы платим за это своей жизнью и жизнью наших друзей", - говорит "Фидель", подчеркивая, что нынешняя кампания - часть "борьбы за будущее" следующих поколений.

Удары по целям РФ: мнение эксперта

Ветеран войны, отставной майор ВСУ Алексей Гетьман полагает, что удары по символам власти в России — например, по Кремлю или телецентру "Останкино" — могли бы произвести мощный эмоциональный и политический резонанс в российском обществе. В то же время, по его мнению, с точки зрения военной эффективности гораздо полезнее нацеливаться на промышленную и военную инфраструктуру — заводы, нефтеперерабатывающие комплексы и другие объекты, обеспечивающие боеспособность противника.

Удары вглубь РФ

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 ноября взрывы прогремели на территории страны-агрессора России. В частности, было неспокойно в Краснодарском крае. В Туапсе беспилотники метко ударили по морскому нефтяному терминалу компании "Роснефть".

Как сообщал Главред, ранее в России была неспокойной из-за серии ударов беспилотников по критическим энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. В Орле беспилотники попали в ТЭЦ, а во Владимире атакована ключевая электроподстанция "Владимирская".

Не так давно в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов. Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что разрушительные удары по целям в глубине России могут усилиться.

Что известно о Euronews?

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

