Россия содрогается от взрывов: дроны поразили "жирную" цель

После удара в Краснодарском крае вспыхнул пожар, который долгое время не могли ликвидировать.

https://glavred.info/world/rossiya-sodrogaetsya-ot-vzryvov-drony-porazili-zhirnuyu-cel-10711520.html Ссылка скопирована

В России прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото t.me/exilenova_plus, t.me/Crimeanwind

Вкратце:

Взрывы прогремели в порту Туапсе

Беспилотниками поражен нефтяной терминал

В ночь на 2 ноября взрывы прогремели на территории страны-агрессора России. В частности, было неспокойно в Краснодарском крае. В Туапсе беспилотники метко ударили по морскому нефтяному терминалу компании "Роснефть". Об этом сообщил Telegram-канал Киберборошно и мониторинговый канал Крымский ветер.

По данным канала, был поражен глубоководный причал, введенный в эксплуатацию в 2013 году, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год и принимает суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.

видео дня

"Попадание пришлось по центральной грузовой эстакаде - основному узлу перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами", - говорится в сообщении.

После удара в городе вспыхнул пожар, который долгое время не могли ликвидировать.

Спутниковые снимки NASA подтверждают, что сильный пожар возник непосредственно на территории инфраструктурного объекта, который россияне используют для погрузки и транспортировки нефтепродуктов.

Оккупанты признали последствия атаки

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку дронов.

Там написали, что в порту Туапсе обломки беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка, а экипаж танкера эвакуировали.

"На судне возник пожар. Также повреждения получили сооружения и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление", - говорилось в сообщении.

Россияне традиционно заявили, что пострадавших нет, а в Минобороны РФ отчитались о сбитых беспилотниках.

Вражеское ведомство сообщило, что в течение минувшей ночи удалось якобы уничтожить и перехватить 164 дрона:

39 - над акваторией Черного моря,

32 - над территорией Краснодарского края,

26 - над Крымом,

20 - над территорией Брянской области,

9 - над территорией Волгоградской области,

9 - над территорией Ростовской области,

9 - над территорией Орловской области,

6 - над территорией Липецкой области,

5 - над территорией Воронежской области,

3 - над акваторией Азовского моря,

2 - над территорией Белгородской области,

2 - над территорией Курской области,

2 - над территорией Тульской области.

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 31 октября в России была неспокойной из-за серии ударов беспилотников по критическим энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. В Орле беспилотники попали в ТЭЦ, а во Владимире атакована ключевая электроподстанция "Владимирская".

Не так давно в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов. Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что разрушительные удары по целям в глубине России могут усилиться.

Кроме этого, в течение 26 и 27 октября в российской столице Москве и соседних регионах фиксировались взрывы из-за атак неизвестных беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также:

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред