В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

Алексей Тесля
2 ноября 2025, 19:27
В момент инцидента на платформах, отгружающих нефть, находились как минимум три судна, отметил Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук рассказал подробности ударов по целям в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот, armyinform

Главное из заявлений Плетенчука:

  • На момент удара по терминалу в Туапсе там находились как минимум три судна
  • Атака будет иметь долгосрочные последствия для России

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал удары по порту в Туапсе Краснодарского края РФ.

На момент удара Сил обороны Украины по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в терминале находились как минимум три судна. Уже установлено, кому они принадлежат, сообщил он, передает "Суспильне".

"Информация еще уточняется, поскольку разные источники подают разные данные. Однако все они сходятся в том, что в момент инцидента на платформах, отгружающих нефть, находились как минимум три судна. Специалисты уже выяснили, кому они принадлежат", - сказал спикер.

Он уточнил, что этот случай будет иметь долгосрочные последствия для России, поскольку повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

"Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, задействованных в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и повышение страховых взносов, и, в принципе, отбивает у многих желание заходить в эти порты", - сказал представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что для РФ эти порты имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.

Удары по целям РФ: мнение эксперта

Ветеран войны, отставной майор ВСУ Алексей Гетьман полагает, что удары по символам власти в России — например, по Кремлю или телецентру "Останкино" — могли бы произвести мощный эмоциональный и политический резонанс в российском обществе. В то же время, по его мнению, с точки зрения военной эффективности гораздо полезнее нацеливаться на промышленную и военную инфраструктуру — заводы, нефтеперерабатывающие комплексы и другие объекты, обеспечивающие боеспособность противника.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 ноября взрывы прогремели на территории страны-агрессора России. В частности, было неспокойно в Краснодарском крае. В Туапсе беспилотники метко ударили по морскому нефтяному терминалу компании "Роснефть".

Как сообщал Главред, ранее в России была неспокойной из-за серии ударов беспилотников по критическим энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам. В Орле беспилотники попали в ТЭЦ, а во Владимире атакована ключевая электроподстанция "Владимирская".

Не так давно в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов. Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что разрушительные удары по целям в глубине России могут усилиться.

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

краснодарский край война России и Украины Удары вглубь РФ
