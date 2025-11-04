Цель известна: обозреватель сообщил о новом плане наступления РФ после Покровска

Что сказал Коваленко:
- В случае захвата Покровска враг будет давить на Днепропетровщину
- Оккупанты хотят сформировать новый плацдарм в Украине
- Армия РФ планирует расширить наступление в Запорожской области
Ситуация в Покровске, что в Донецкой области, крайне сложная и эксперты не исключают, что армия страны-агрессора России захватит город. Это непосредственно повлияет на планы оккупантов по продвижению в соседней Днепропетровской области.
Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, войска РФ будут давить на Днепропетровщину с юга.
Для чего врагу продвижение на Днепропетровщине
Обозреватель прогнозирует, что оккупанты попытаются прорваться по трассе М-15 на Покровское, вдоль реки Волчья. Таким образом россияне смогут сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе.
"Это делается ими для того, чтобы расширить возможности дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - пояснил Коваленко.
Когда враг хочет захватить Покровск - мнение генерала
Главред писал, что по словам генерала армии Украины Николая Маломужа, Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска, до 15 ноября, а затем продвигаться в направлении Константиновки и Краматорска.
Маломуж отметил, что стратегия Путина заключается в том, чтобы продемонстрировать достижения на поле боя, чтобы показать собственным соотечественникам и партнерам, что он имеет преимущество.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику - просачивание с юга в район промышленных зон.
Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.
Накануне стало известно, что по информации аналитиков американского Института изучения войны, украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
