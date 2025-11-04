Цель известна: обозреватель сообщил о новом плане наступления РФ после Покровска

У оккупационной армии есть план продвижения в соседние области в случае захвата Покровска.

Враг хочет давить на украинскую оборону в еще двух областях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA, скрин с карты DeepState

Что сказал Коваленко:

В случае захвата Покровска враг будет давить на Днепропетровщину

Оккупанты хотят сформировать новый плацдарм в Украине

Армия РФ планирует расширить наступление в Запорожской области

Ситуация в Покровске, что в Донецкой области, крайне сложная и эксперты не исключают, что армия страны-агрессора России захватит город. Это непосредственно повлияет на планы оккупантов по продвижению в соседней Днепропетровской области.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, войска РФ будут давить на Днепропетровщину с юга.

Покровск / Инфографика: Главред

Для чего врагу продвижение на Днепропетровщине

Обозреватель прогнозирует, что оккупанты попытаются прорваться по трассе М-15 на Покровское, вдоль реки Волчья. Таким образом россияне смогут сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе.

"Это делается ими для того, чтобы расширить возможности дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - пояснил Коваленко.

Когда враг хочет захватить Покровск - мнение генерала

Главред писал, что по словам генерала армии Украины Николая Маломужа, Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска, до 15 ноября, а затем продвигаться в направлении Константиновки и Краматорска.

Маломуж отметил, что стратегия Путина заключается в том, чтобы продемонстрировать достижения на поле боя, чтобы показать собственным соотечественникам и партнерам, что он имеет преимущество.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику - просачивание с юга в район промышленных зон.

Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.

Накануне стало известно, что по информации аналитиков американского Института изучения войны, украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

