Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

Зайченко отметил, что украинцы могут помочь энергосистеме справиться с текущими вызовами.

Украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления главы Укрэнерго:

Пиковые часы потребления электроэнергии в Украине с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00

Украинцам стоит немного снизить температуру в домах

Бытовые потребители сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сказал, насколько сейчас важно украинцам экономно потреблять электроэнергию и назвал пиковые часы потребления. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, самые критические часы для энергосистемы Украины - это с 08:00 до 11:00. Это утренний максимум потребления. И следующий пик потребления с 15:00 до 22:00.

"Бытовые потребители сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине. Они должны менять свое поведение", - подчеркнул он.

Зайченко добавил, что украинцам нужно не прогревать помещение до комфортных +20 ...+22 градусов, а одевать дома дополнительный свитер.

По его мнению, тем самым украинцы "будут помогать энергосистеме справляться с вызовами, в которых мы работаем".

Глава Укрэнерго также призвал переносить потребление наиболее мощных приборов на те периоды, которые находятся вне пиковых часов.

Удары РФ по энергетике Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, если во все предыдущие холодные сезоны российские удары были разрозненными и наносились по всей территории Украины, то сейчас она сосредоточенно бьет по энергетике одной-двух областей.

Он отметил, что бить по энергетике приграничных областей Украины России проще: близость этих регионов к территории РФ позволяет ей более планомерно уничтожать нашу инфраструктуру.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, во вторник, 4 ноября, в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений предусматриваются с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Он также заявлял, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

