Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

Главное из заявления главы Укрэнерго:
- Пиковые часы потребления электроэнергии в Украине с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00
- Украинцам стоит немного снизить температуру в домах
- Бытовые потребители сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сказал, насколько сейчас важно украинцам экономно потреблять электроэнергию и назвал пиковые часы потребления. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, самые критические часы для энергосистемы Украины - это с 08:00 до 11:00. Это утренний максимум потребления. И следующий пик потребления с 15:00 до 22:00.
"Бытовые потребители сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине. Они должны менять свое поведение", - подчеркнул он.
Зайченко добавил, что украинцам нужно не прогревать помещение до комфортных +20 ...+22 градусов, а одевать дома дополнительный свитер.
По его мнению, тем самым украинцы "будут помогать энергосистеме справляться с вызовами, в которых мы работаем".
Глава Укрэнерго также призвал переносить потребление наиболее мощных приборов на те периоды, которые находятся вне пиковых часов.
Зайченко о потреблении электроэнергии - видео:
Удары РФ по энергетике Украины
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, если во все предыдущие холодные сезоны российские удары были разрозненными и наносились по всей территории Украины, то сейчас она сосредоточенно бьет по энергетике одной-двух областей.
Он отметил, что бить по энергетике приграничных областей Украины России проще: близость этих регионов к территории РФ позволяет ей более планомерно уничтожать нашу инфраструктуру.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, во вторник, 4 ноября, в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений предусматриваются с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.
Он также заявлял, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
