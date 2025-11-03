Укр
Читать на украинском
Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Дарья Пшеничник
3 ноября 2025, 19:51
Энергетики сообщают о возможных корректировках времени и объемов ограничений в зависимости от ситуации в системе.
Графики отключений
Укрэнерго предупреждает о графиках отключений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

  • В Украине продолжаются почасовые отключения электроэнергии
  • Ограничения введены из-за последствий ракетно-дронных атак
  • Отключения будут происходить 08:00-11:00 и 15:00-22:00

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений запланированы и на вторник, 4 ноября, сообщает Укрэнерго.

По данным компании, в ряде регионов вводятся временные меры из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на объекты энергетики.

Графики отключений и ограничения мощности

Графики отключений предусматриваются с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 1,5 очереди Для промышленных потребителей ограничения мощности будут действовать в те же часы.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - отметили в Укрэнерго.

Также отключения будут действовать для промышленных потребителей с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

В компании также отметили, что время и объемы ограничений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому жителей призывают следить за официальной информацией облэнерго в своих регионах.

Экспертная оценка риска блэкаутов

Энергетический эксперт Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", оценивает состояние украинской энергосистемы осенью и зимой и дает прогноз относительно риска блэкаутов.

По его словам, Россия изменила тактику ударов, сосредоточившись на локальных объектах энергетики в приграничных и прифронтовых регионах. Под повышенным риском остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Отключение света - новости по теме

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

В то же время, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что жители Киева могут днями сидеть без света.

Еще важные новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

    Укрэнерго Украина отключения света
