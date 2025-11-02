Целая область Украины осталась без света - какова причина блэкаута

В Украине начались масштабные аварийные отключения света, Донецкая область полностью осталась без электроснабжения, сообщили в Донецкой ОВА.

Целая область Украины осталась без света, причина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Донецкая область Украины осталась полностью без света

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения

Из-за российских обстрелов и ударов по энергетической инфраструктуре в электросети Украины начались аварийные отключения. Полностью без света оказалась Донецкая область. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook.

"Вся Донецкая область - обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, специалисты уже работают над устранением проблемы. Как только появится техническая возможность, электроснабжение в области будет восстановлено.

До этого, утром 2 ноября несколько населенных пунктов Донецкой области остались без электроснабжения. Об отключении сообщил горсовет Краматорска, отметив, что из-за аварии без света оказался весь город.

Также в Дружковской городской военной администрации сообщили, что электроэнергии нет в Дружковке и Славянске.

Как сообщили позже в Министерстве энергетики, сегодня российские войска снова атаковали энергетические объекты - в результате полностью обесточена Донецкая область, а в Запорожье, Харьковской и Черниговской областях электроснабжение частично отсутствует.

"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Возможен ли полный блэкаут в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, массированные обстрелы, особенно зимой в отопительный период, могут повлечь масштабный блэкаут в Украине - население рискует оказаться без электричества, тепла, воды и газа, предупредил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он пояснил, что в случае критической угрозы единственным выходом может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому", как это уже случалось в 2022 году во время контролируемых отключений энергоблоков АЭС.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 ноября, в отдельных регионах Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии, отметили в "Укрэнерго".

Московское руководство не отказывается от эскалации, несмотря на риторику Лаврова об "устранении первопричин" войны. Кремль делает ставку на войну на истощение, в том числе путем дальнобойных ударов по энергетике и инфраструктуре Украины, заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что россияне сконцентрировали усилия на уничтожении энергетической инфраструктуры в трёх приграничных областях - Черниговской, Сумской и Харьковской.

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

