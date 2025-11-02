Украинцам необходимо срочно заменить паспорта: чьи документы теперь недействительны

Некоторым украинцам для поездок за границу нужно оформлять новый биометрический документ.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-neobhodimo-srochno-zamenit-pasporta-chi-dokumenty-teper-nedeystvitelny-10711559.html Ссылка скопирована

Украинцам необходимо заменить загранпаспорта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

Некоторые украинцы должны заменить паспорта

В Украине отменили автоматическое продление срока действия загранпаспортов

С 29 октября текущего года в Украине загранпаспорта можно использовать только до окончания их срока. Теперь "продленные" документы считаются недействительными для пересечения границы. Об этом сообщили в МИД Украины.

В ведомстве напомнили, что автоматическое продление загранпаспорта ввели в феврале 2022 года. Это произошло из-за того, что паспортная система вышла из строя в результате полномасштабного вторжения России.

видео дня

Теперь, когда система полностью восстановлена, государство возвращается к международным стандартам.

Сейчас срок действия паспорта составляет:

для взрослых (от 16 лет) - до 10 лет;

для детей до 16 лет - до 4 лет.

Каждый гражданин должен иметь собственный загранпаспорт, а данные о детях в паспорт родителей больше не вносятся.

Что делать украинцам, которые имеют "продленные" паспорта

В МИД объяснили, что украинцы, которые сейчас за границей и имеют "продленные" паспорта, должны обратиться в посольство или консульство Украины. Там можно получить удостоверение личности для возвращения в Украину.

Этот документ оформляется в день обращения. Для детей до 16 лет он бесплатный, для взрослых - согласно тарифам консульского сбора.

Украинцы за границей - новости по теме

Как писал Главред, Польша оказалась на пределе своих возможностей в приеме беженцев из Украины. На вопрос ведущего, означает ли это, что Варшава не будет больше принимать украинских беженцев, польский чиновник Марчин Пшидач уклонился от прямого ответа.

Беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты. Украинцы, которые сбежали от войны в Германию, могут лишиться помощи от страны.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова выразила уверенность, что украинцы, которые выехали из-за войны, вернутся из-за границы, если их будет устраивать ситуация с безопасностью и они будут иметь в Украине работу и жилье.

Другие новости:

О ведомстве: Министерство внутренних дел Украины Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия. МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред