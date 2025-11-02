Укр
Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг

Марина Фурман
2 ноября 2025, 10:10
Цены на этот продукт продолжат расти.
Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие продукты подорожают в ближайшее время
  • Что будет с ценами на сезонные овощи

Цены на базовые и популярные продукты снова "ползут" вверх. В ближайшее время украинцам стоит быть готовыми к тому, что цены на сезонные овощи "подскочат". Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в интервью РБК-Украина.

По его словам, помидоры и огурцы заметно подорожают.

Гопка вспомнил, что только за одну неделю октября томаты подорожали примерно на 15%. Средняя цена на помидоры достигает 90-100 грн/кг.

"Для сравнения, в начале сентября случались цены и по 35-40 грн (за грунтовые помидоры), поэтому предложение открытого грунта уже исчерпано. Сейчас рынок зависит от теплиц, а там из-за похолодания созревание замедлилось - отсюда дефицит и высокая цена", - объясняет эксперт.

Что будет с ценами на огурцы

Цены на огурцы растут еще более быстрыми темпами. В конце октября их продавали по 90-110 грн/кг, тогда как в сентябре цены колебались в пределах 75-105 грн/кг.

Гопка объясняет, что причина подорожания проста - завершение сезона сбора, тепличный урожай ограничен, а спрос внутри страны высокий.

Какие продукты подорожают вскоре

Не только сезонные овощи подорожают. Гопка прогнозирует, что к концу года цены на молочную продукцию подскочат, поскольку будет уменьшение надоев молока.

Ближе к зимним праздникам будет увеличен спрос на мясные продукты, поэтому возможно подорожание.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины сообщал, что в течение ближайших трех кварталов украинцы могут ожидать более доступных овощей, чем в прошлом году. В то же время цены на яблоки, ягоды и косточковые останутся высокими.

Как сообщал Главред, в Украине стремительно дорожает кофе. Пачка Nescafe Gold 210 г уже стоит более 600 грн. По данным Минфина, в октябре цена составляла 589 грн, а на начало ноября выросла до 610 грн.

Кроме этого, в Украине может стремительно подорожать популярная крупа. В этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа.

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

