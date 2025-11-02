Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг

Вы узнаете:
Цены на базовые и популярные продукты снова "ползут" вверх. В ближайшее время украинцам стоит быть готовыми к тому, что цены на сезонные овощи "подскочат". Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в интервью РБК-Украина.
По его словам, помидоры и огурцы заметно подорожают.
Гопка вспомнил, что только за одну неделю октября томаты подорожали примерно на 15%. Средняя цена на помидоры достигает 90-100 грн/кг.
"Для сравнения, в начале сентября случались цены и по 35-40 грн (за грунтовые помидоры), поэтому предложение открытого грунта уже исчерпано. Сейчас рынок зависит от теплиц, а там из-за похолодания созревание замедлилось - отсюда дефицит и высокая цена", - объясняет эксперт.
Что будет с ценами на огурцы
Цены на огурцы растут еще более быстрыми темпами. В конце октября их продавали по 90-110 грн/кг, тогда как в сентябре цены колебались в пределах 75-105 грн/кг.
Гопка объясняет, что причина подорожания проста - завершение сезона сбора, тепличный урожай ограничен, а спрос внутри страны высокий.
Какие продукты подорожают вскоре
Не только сезонные овощи подорожают. Гопка прогнозирует, что к концу года цены на молочную продукцию подскочат, поскольку будет уменьшение надоев молока.
Ближе к зимним праздникам будет увеличен спрос на мясные продукты, поэтому возможно подорожание.
Напомним, Национальный банк Украины сообщал, что в течение ближайших трех кварталов украинцы могут ожидать более доступных овощей, чем в прошлом году. В то же время цены на яблоки, ягоды и косточковые останутся высокими.
Как сообщал Главред, в Украине стремительно дорожает кофе. Пачка Nescafe Gold 210 г уже стоит более 600 грн. По данным Минфина, в октябре цена составляла 589 грн, а на начало ноября выросла до 610 грн.
Кроме этого, в Украине может стремительно подорожать популярная крупа. В этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа.
О персоне: Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
