После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

Мария Николишин
2 ноября 2025, 10:39
Трамп подчеркнул, что встреча была замечательной для обеих стран.
Трамп сделал заявление о мире / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Дональд Трамп провел встречу с Си Цзиньпином
  • Он сказал, что она приведет к "вечному миру"

Президент США Дональд Трамп сделал многозначительное заявление после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. В частности, он отметил, что она "приведет к вечному миру". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп также назвал встречу с китайским лидером "замечательной для обеих сторон".



"Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была замечательной для обеих наших стран. Она приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - написал президент США.

Стоит заметить, что термин "G2", который использовал Трамп, означает формат тесного партнерства между США и Китаем. Этот термин еще в 2005 году предложили американские экономисты для описания возможного сотрудничества двух ведущих экономик мира.

Может ли Китай заставить Путина закончить войну

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний сказал, что Китай никогда раньше не занимался урегулированием войны в Украине, не будет он этого делать и сейчас, даже после встречи Трампа и Си Цзиньпина.

"Китай не будет давить на Россию, потому что Путин его полностью устраивает. Пока ресурсы США отвлекаются на войну России и Украины, Китай ограждает себя от Штатов. Соответственно, китайцы заинтересованы в том, чтобы американцы погрязли в этой войне", - подчеркнул он.

Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Встреча Трампа с Си Цзиньпином - что известно

Как сообщал Главред, 30 октября президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Считается, что встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может стать поворотным моментом в его усилиях по завершению войны в Украине, ведь российская военная кампания во многом держится на поддержке Китая.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что есть вероятность того, что США смогут убедить Пекин отказаться от закупки российской нефти.



Об источнике: Truth Social

АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.



