Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

Алексей Тесля
1 ноября 2025, 16:28
21
Сохраняя мир в состоянии напряжения, Дональд Трамп создаёт атмосферу "контролируемой неопределённости".
Дональд Трамп
Дональд Трамп действует с новой стратегией / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

  • Трамп сумел продемонстрировать, что его стратегия хаоса — инструмент давления
  • Президент США создаёт атмосферу "контролируемой неопределённости"
  • Трамп понял, что поражение Украины воспримут как его личную ответственность

Когда Дональд Трамп во второй раз одержал победу на выборах президента США, он пообещал избирателям "золотую эру" для страны.

Однако, как отмечает The Telegraph, вместе с волной восторга в Америке, в Европе и других союзных странах раздались тревожные прогнозы: возвращение Трампа может стать началом эры нестабильности и непредсказуемости.

видео дня

Эпоха радикальной неопределённости

Во время предвыборной кампании Трамп не раз намекал, что его подход к внешней политике будет жёстким и прагматичным. Он открыто угрожал союзникам по НАТО, заявляя, что США не станут защищать тех, кто не увеличит военные расходы, и даже подталкивал Москву "поступать так, как она сочтёт нужным".

Он обещал "молниеносно закончить войну в Украине" — всего за 24 часа, что многие аналитики восприняли как сигнал о готовности к сделке с Путиным за счёт Киева. Однако спустя год ни один из этих апокалиптических прогнозов не сбылся. Напротив, Трамп сумел продемонстрировать, что его стратегия хаоса — инструмент давления, а не признак безрассудства.

Политика "баланса страха"

Сохраняя мир в состоянии напряжения, Трамп создаёт атмосферу "контролируемой неопределённости", заставляя и союзников, и противников гадать, какие из его заявлений — игра на публику, а какие — реальные намерения.

Одним из первых, кто почувствовал это на себе, стал Владимир Зеленский. В начале года Вашингтон приостановил поставки оружия и обмен разведданными, намекая, что терпение Белого дома не бесконечно. Но уже осенью Трамп резко изменил риторику, заявив, что Украина способна не только удержаться, но и вернуть все оккупированные территории.

А в октябре последовал неожиданный шаг — отмена саммита с Путиным и жёсткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые нанесли серьёзный удар по нефтяным доходам России.

Украина и новая роль Европы

Современная стратегия Трампа выглядит двойственной: Америка не позволит России победить, но и не станет оплачивать всё в одиночку. Конгресс не спешит утверждать многомиллиардные пакеты помощи, а сам президент требует, чтобы основное финансовое бремя легло на Европу.

"Трамп понял, что поражение Украины будет восприниматься как его личная ответственность. Поэтому он давит на союзников, вынуждая их платить больше", — отметил бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Тем не менее, именно такая позиция, как ни парадоксально, укрепила НАТО. Под угрозой американского "ухода" европейские страны начали активно увеличивать оборонные бюджеты. На июньском саммите в Гааге Трамп настоял на новом рубеже — 3,5% ВВП на оборону и ещё 1,5% на безопасность инфраструктуры.

Мир, который меняется под давлением

В итоге Путин столкнулся с Европой, вооружающейся быстрее, чем когда-либо, а Америка Трампа, несмотря на весь хаос, вновь стала центральным игроком мировой политики.

Парадоксально, но "эра неопределённости", которую предрекали как угрозу, превратилась в инструмент влияния. А Трамп, которого опасались как разрушителя международного порядка, сегодня выглядит тем, кто заставил этот порядок работать активнее и дороже, чем прежде.

Позиция Китая по Украине: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко прокомментировал итоги переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, отметив, что официальный Пекин полностью обошёл тему Украины стороной — и это, по его словам, было вполне ожидаемо.

Он напомнил, что после февральских событий в Овальном кабинете Украина уже оказалась в центре внимания американской предвыборной повестки, став одним из ключевых факторов в политике США.

Теперь, считает Денисенко, важная стратегическая цель — попасть в сферу интересов Китая, но уже в конструктивном, позитивном контексте. Для этого, подчеркнул он, Киеву придётся пересмотреть и обновить свой подход к взаимодействию с Пекином, сделав китайское направление внешней политики более активным и прагматичным.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине. Отмена саммита стала следствием принципиальной позиции России.

Как сообщал Главред, подготовкой встречи должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако 21 октября Трамп принял решение об отмене саммита.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом. Разрыв так называемого "партнёрства без границ" между Москвой и Пекином стал одной из стратегических задач администрации США.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:28Война
"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:58Фронт
ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

15:01Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Последние новости

16:35

В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

16:28

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

16:28

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

16:01

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантивуВидео

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
15:58

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

15:27

РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

15:01

ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

14:35

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинскомВидео

Реклама
14:06

Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

13:45

Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

13:25

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

13:24

"Не нарывайтесь": Лукашенко пригрозил "бахнуть" вместе с Путиным "Орешником"

13:13

Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

12:36

"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

12:33

"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

12:23

Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

12:18

Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 ноября: Овнам - финансовые неурядицы, Стрельцам - сюрприз

12:04

Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

Реклама
11:55

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнутВидео

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

Реклама
02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

22:50

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантовВидео

22:45

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

22:29

Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

22:15

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять