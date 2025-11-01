Сохраняя мир в состоянии напряжения, Дональд Трамп создаёт атмосферу "контролируемой неопределённости".

Дональд Трамп действует с новой стратегией / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

Трамп сумел продемонстрировать, что его стратегия хаоса — инструмент давления

Президент США создаёт атмосферу "контролируемой неопределённости"

Трамп понял, что поражение Украины воспримут как его личную ответственность

Когда Дональд Трамп во второй раз одержал победу на выборах президента США, он пообещал избирателям "золотую эру" для страны.

Однако, как отмечает The Telegraph, вместе с волной восторга в Америке, в Европе и других союзных странах раздались тревожные прогнозы: возвращение Трампа может стать началом эры нестабильности и непредсказуемости.

Эпоха радикальной неопределённости

Во время предвыборной кампании Трамп не раз намекал, что его подход к внешней политике будет жёстким и прагматичным. Он открыто угрожал союзникам по НАТО, заявляя, что США не станут защищать тех, кто не увеличит военные расходы, и даже подталкивал Москву "поступать так, как она сочтёт нужным".

Он обещал "молниеносно закончить войну в Украине" — всего за 24 часа, что многие аналитики восприняли как сигнал о готовности к сделке с Путиным за счёт Киева. Однако спустя год ни один из этих апокалиптических прогнозов не сбылся. Напротив, Трамп сумел продемонстрировать, что его стратегия хаоса — инструмент давления, а не признак безрассудства.

Политика "баланса страха"

Сохраняя мир в состоянии напряжения, Трамп создаёт атмосферу "контролируемой неопределённости", заставляя и союзников, и противников гадать, какие из его заявлений — игра на публику, а какие — реальные намерения.

Одним из первых, кто почувствовал это на себе, стал Владимир Зеленский. В начале года Вашингтон приостановил поставки оружия и обмен разведданными, намекая, что терпение Белого дома не бесконечно. Но уже осенью Трамп резко изменил риторику, заявив, что Украина способна не только удержаться, но и вернуть все оккупированные территории.

А в октябре последовал неожиданный шаг — отмена саммита с Путиным и жёсткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые нанесли серьёзный удар по нефтяным доходам России.

Украина и новая роль Европы

Современная стратегия Трампа выглядит двойственной: Америка не позволит России победить, но и не станет оплачивать всё в одиночку. Конгресс не спешит утверждать многомиллиардные пакеты помощи, а сам президент требует, чтобы основное финансовое бремя легло на Европу.

"Трамп понял, что поражение Украины будет восприниматься как его личная ответственность. Поэтому он давит на союзников, вынуждая их платить больше", — отметил бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Тем не менее, именно такая позиция, как ни парадоксально, укрепила НАТО. Под угрозой американского "ухода" европейские страны начали активно увеличивать оборонные бюджеты. На июньском саммите в Гааге Трамп настоял на новом рубеже — 3,5% ВВП на оборону и ещё 1,5% на безопасность инфраструктуры.

Мир, который меняется под давлением

В итоге Путин столкнулся с Европой, вооружающейся быстрее, чем когда-либо, а Америка Трампа, несмотря на весь хаос, вновь стала центральным игроком мировой политики.

Парадоксально, но "эра неопределённости", которую предрекали как угрозу, превратилась в инструмент влияния. А Трамп, которого опасались как разрушителя международного порядка, сегодня выглядит тем, кто заставил этот порядок работать активнее и дороже, чем прежде.

Позиция Китая по Украине: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко прокомментировал итоги переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, отметив, что официальный Пекин полностью обошёл тему Украины стороной — и это, по его словам, было вполне ожидаемо.

Он напомнил, что после февральских событий в Овальном кабинете Украина уже оказалась в центре внимания американской предвыборной повестки, став одним из ключевых факторов в политике США.

Теперь, считает Денисенко, важная стратегическая цель — попасть в сферу интересов Китая, но уже в конструктивном, позитивном контексте. Для этого, подчеркнул он, Киеву придётся пересмотреть и обновить свой подход к взаимодействию с Пекином, сделав китайское направление внешней политики более активным и прагматичным.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине. Отмена саммита стала следствием принципиальной позиции России.

Как сообщал Главред, подготовкой встречи должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако 21 октября Трамп принял решение об отмене саммита.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом. Разрыв так называемого "партнёрства без границ" между Москвой и Пекином стал одной из стратегических задач администрации США.

The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

