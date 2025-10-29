Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

Вице-президент США отметил, что не будет прогнозировать сроков окончания войны в Украине, но отметил прогресс в достижении мира.

Вэнс ответил, сможет ли Трамп закончить войну

О чем сказал Вэнс:

Российская армия ежемесячно теряет тысячи солдат в войне, которую Путин рассчитывал завершить за несколько недель

Украина также сталкивается с серьезными проблемами

Трамп не может заставить стороны к миру

Президент США Дональд Трамп имеет потенциал помочь Украине и России приблизиться к завершению войны, однако не может принудительно заставить стороны к этому. Об этом в эфире подкаста Pod Force One заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, обе страны достигли этапа, когда продолжение боевых действий не приносит ощутимой выгоды. Россия захватывает незначительные территории, но несет большие человеческие потери, тогда как Украина сталкивается с серьезными проблемами в энергетике, инфраструктуре и потерями на фронте.

Вэнс напомнил, что Путин рассчитывал завершить войну за несколько недель, однако через четыре года российская армия ежемесячно несет потери в тысячи военных.

"Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Но президент (Трамп - ред.) может только "открыть дверь", он не может заставить ни одну из сторон войти в нее", - добавил вице-президент США.

Вице-президент США воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития российско-украинской войны. Он отметил, что еще полгода назад считал конфликт затяжным и сравнивал его с Вьетнамом для России, который мог бы длиться десятилетиями. Однако в последнее время, по его словам, появились признаки значительного прогресса в направлении достижения мира.

"Если бы вы спросили меня об этом месяц назад, я бы уже ответил, что мы достигаем невероятного прогресса (на пути к миру, - ред.). Трудно делать прогнозы, но я действительно считаю, что мы достигли точки уменьшения выгод для обеих сторон", - сказал Вэнс.

Какой самый реалистичный сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, пока нет оснований ожидать внезапного или быстрого завершения боевых действий, отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, быстрое прекращение войны маловероятно, ведь Россия не может позволить себе остановить военные действия.

"Наиболее вероятный сценарий завершения войны - это, по моему мнению, постепенное затухание боев на линии фронта и прекращение обстрелов нашего тыла, когда Россия достигнет понимания, что есть паритет, и в ответ на ее удары, по ней бьют так же", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев во время инвестиционной конференции в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины может завершиться в течение года.

Издание Bild отмечает, что этой зимой российские войска, вероятно, стремятся использовать холод как еще один инструмент в войне, нанося прицельные удары по ключевым энергетическим объектам, угольным электростанциям, газохранилищам и подстанциям, чтобы лишить миллионы украинцев тепла и света.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована, и, по его мнению, "тёплые отношения" с Путиным могли бы способствовать простейшему её завершению.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

