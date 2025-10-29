РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

РФ целенаправленно наносит удары по ключевым объектам энергетики Украины.

РФ целенаправленно наносит удары по ключевым объектам энергетики

До 60 % газовой инфраструктуры Украины повреждено

Российские военные этой зимой, похоже, намерены превратить холод в ещё одно оружие в войне против Украины.

Они целенаправленно наносят удары по ключевым объектам энергетики — угольным электростанциям, газохранилищам и подстанциям, пытаясь оставить миллионы людей без тепла и света, пишет Bild.

С начала полномасштабного вторжения объекты компании DTEK подверглись более чем 210 атакам ракетами и дронами, причём 54 удара пришлись всего на одну электростанцию. Не избежал ударов и "Нафтогаз": один из его объектов был поражён шестью ракетами подряд.

Глава компании, Сергей Корецкий, призвал украинцев беречь энергоресурсы: "Очевидно, что российские террористы не остановятся. Это уже сказывается на объёмах нашей собственной добычи, и нам приходится компенсировать дефицит импортом".

Сегодня до 60 % газовой инфраструктуры Украины находится в повреждённом состоянии. Эксперты предупреждают: в случае масштабного сбоя энергосистемы страну может накрыть энергетический коллапс. Киев не скрывает тревоги — предстоящая зима обещает стать самой тяжёлой с начала войны.

Как защитить энергетику от ударов РФ: мнение эксперта

Если действительно подготовка к отражению российских ударов по энергетической инфраструктуре началась лишь сейчас, то времени на серьёзные меры уже не осталось — отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас важно сосредоточиться хотя бы на базовой, минимальной защите, поскольку даже временные решения способны существенно уменьшить ущерб от атак. Харченко пояснил, что создание полноценной системы защиты второго уровня требует длительного времени — от девяти месяцев до года, а иногда и до пятнадцати месяцев непрерывной работы.

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

