"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФ

Эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФ / Коллаж Главред

Вы узнаете:

Как подготовится к отопительному сезону во время обстрелов РФ

Сейчас важна даже минимальная защита

Если подготовку к российским ударам по энергетике действительно начали только сейчас, то успеть сделать что-то серьезное - невозможно.

В интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас важна даже минимальная защита.

"Потому что когда нет ничего, происходит следующее: "шахед" не попал непосредственно в объект, упал в 30 метрах где-то в поле, но его обломки фактически уничтожили ценное оборудование. Если хотя бы установить габионы, большие мешки с песком или защитные сетки - это уже значительно улучшает ситуацию. Такие вещи можно сделать довольно быстро", - отметил эксперт.

Харченко подчеркнул, что даже такая условная, временная защита заметно снижает уровень поражения.

"А вот строительство полноценной, качественной защиты второго уровня - это уже 9-12, а иногда и до 15 месяцев работы. Здесь ситуация совсем другая: до начала отопительного сезона сделать это невозможно. Но это еще один важный урок - готовиться нужно заблаговременно и на всех уровнях, а не только на национальном", - подытожил эксперт.

Смотрите полное интервью Александра Харченко Главреду:

Атака РФ по Украине 10 октября - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, поразив Киев, Днепропетровскую, Запорожскую и Полтавскую области. Основной целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура.

Есть погибшие, среди них ребенок, и десятки раненых. В результате атак обесточены несколько областей, введены графики отключений света.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 32 ракеты и 465 ударных БПЛА, в том числе около 200 "шахедов". Украинская ПВО сбила или приглушила 420 целей

Кроме этого, Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой, заверил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко. В интервью El Pais он отметил, что энергосистема стала значительно крепче, а энергетики тщательно подготовились к новым атакам.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

