Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выхода

Кристина Трохимчук
8 декабря 2025, 17:30
Известный сериал "Острые козырьки" продолжится в виде полного метра.
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи возвращается в "Острых козырьках" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • О чем будет фильм "Острые козырьки"
  • Когда выйдет фильм с Киллианом Мерфи

Любимый многими зрителями сериал "Острые козырьки" скоро вернется на экраны — теперь уже в формате полного метра. Netflix подтвердил выход новой картины с Киллианом Мерфи и уже объявил название — "Острые козырьки: Бессмертный человек".

"Острые козырьки"
"Острые козырьки" сюжет / фото: imdb.com

Сюжет фильма "Острые козырьки"

События нового фильма "Острые козырьки" разворачиваются в Бирмингеме в 1940 году на фоне Второй мировой войны. После добровольного изгнания Томми Шелби вынужден вернуться, чтобы столкнуться с самым опасным испытанием в своей жизни. Когда под угрозой оказывается будущее его семьи и самой страны, герой должен бороться не только с врагами, но и с собственными демонами, решая принять свое наследство или сжечь его до основания. Как отметил Стивен Найт, на этот раз история станет еще более взрывной, так что зрителей ждет бескомпромиссная, напряженная и масштабная глава саги.

видео дня
Актерский состав "Острых козырьков"
Актерский состав "Острых козырьков" / фото: imdb.com

Фильм "Острые козырьки" — актерский состав

Звездный состав фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" объединяет самых известных актеров оригинального сериала и громкие новые имена. Вернутся к своим ролям обладатель "Оскара" Киллиан Мерфи (Томас Шелби), а также Софи Рандл (Ада Шелби), Стивен Грэм (Хайден Стэгг), Нед Деннехи (Чарли Стронг), и Паки Ли (Джонни Догз). Среди новых звезд, присоединившихся к франшизе, самыми известными являются Ребекка Фергюсон (звезда "Дюны" и "Миссия невыполнимая"), Тим Рот (звезда "Бешеных псов" и "Мерзкой восьмерки") и ирландский актер Барри Киоган (известный по ролям в фильмах "Солтберн" и "Банши Инишерина")

"Острые козырьки" дата выхода
"Острые козырьки" дата выхода / фото: imdb.com

Когда выйдет фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Фильм выйдет в ограниченном прокате в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а уже 20 марта 2026 лента станет доступной для просмотра на платформе Netflix.

"Острые козырьки" - смотреть трейлер:

Що таке Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

