Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

Дарья Пшеничник
8 декабря 2025, 17:25
В государственном бюджете на 2026 год на академические и именные стипендии заложено 6,6 млрд грн.
У студентов вырастут стипендии / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Основное:

  • С 1 сентября 2026 года все студенческие стипендии в Украине вырастут вдвое
  • В госбюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на академические, именные и отраслевые стипендии
  • Повышение охватывает все виды выплат

В Украине с 1 сентября 2026 года состоится масштабное повышение студенческих стипендий - все выплаты для соискателей образования в вузах и колледжах вырастут вдвое. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

По данным ведомства, в государственном бюджете на 2026 год на академические, именные и отраслевые стипендии предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. В Минфине отмечают: повышение охватит абсолютно все виды выплат - от минимальных академических до президентских.

"Студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты", - отметили в министерстве.

Что изменится для студентов колледжей

  • Президентская стипендия вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн.
  • Стипендия Верховной Рады - с 3 320 грн до 6 640 грн.
  • Минимальная академическая - с 1 510 грн до 3 020 грн.
  • Повышенная академическая - с 2 197 грн до 4 394 грн.
  • Отраслевая - с 1 930 грн до 3 860 грн.
  • Повышенная отраслевая - с 2 809 грн до 5 618 грн.
Фото: Минфин/Telegram

Повышение для студентов университетов

  • Президентская стипендия вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн.
  • Стипендия Верховной Рады - с 4 400 грн до 8 800 грн.
  • Стипендия Кабмина - с 4 000 грн до 8 000 грн.
  • Минимальная академическая - с 2 000 грн до 4 000 грн.
  • Повышенная академическая - с 2 910 грн до 5 820 грн.
  • Отраслевая - с 2 550 грн до 5 100 грн.
  • Повышенная отраслевая - с 3 710 грн до 7 420 грн.
Фото: Минфин/Telegram

Повышение станет крупнейшим за последние годы и, по оценкам правительства, должно усилить поддержку студентов и стимулировать их к академическим успехам.

Студенты в Украине - последние новости

Ранее Главред уже сообщал, что в 2026 году стипендии для студентов могут повысить. Также возможны изменения при поступлении в украинские ВУЗы.

Кроме того, в Украине вступили в силу обновленные правила по предоставлению отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Также количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет цифры. На начало 2024-2025 учебного года в системе образования Украины их насчитывалось лишь 3,74 миллиона, и тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти.

Другие новости по теме:

Об источнике: Министерство финансов Украины

Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.






