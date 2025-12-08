Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

Основное:
- С 1 сентября 2026 года все студенческие стипендии в Украине вырастут вдвое
- В госбюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на академические, именные и отраслевые стипендии
- Повышение охватывает все виды выплат
В Украине с 1 сентября 2026 года состоится масштабное повышение студенческих стипендий - все выплаты для соискателей образования в вузах и колледжах вырастут вдвое. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
По данным ведомства, в государственном бюджете на 2026 год на академические, именные и отраслевые стипендии предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. В Минфине отмечают: повышение охватит абсолютно все виды выплат - от минимальных академических до президентских.
"Студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты", - отметили в министерстве.
Что изменится для студентов колледжей
- Президентская стипендия вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн.
- Стипендия Верховной Рады - с 3 320 грн до 6 640 грн.
- Минимальная академическая - с 1 510 грн до 3 020 грн.
- Повышенная академическая - с 2 197 грн до 4 394 грн.
- Отраслевая - с 1 930 грн до 3 860 грн.
- Повышенная отраслевая - с 2 809 грн до 5 618 грн.
Повышение для студентов университетов
- Президентская стипендия вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн.
- Стипендия Верховной Рады - с 4 400 грн до 8 800 грн.
- Стипендия Кабмина - с 4 000 грн до 8 000 грн.
- Минимальная академическая - с 2 000 грн до 4 000 грн.
- Повышенная академическая - с 2 910 грн до 5 820 грн.
- Отраслевая - с 2 550 грн до 5 100 грн.
- Повышенная отраслевая - с 3 710 грн до 7 420 грн.
Повышение станет крупнейшим за последние годы и, по оценкам правительства, должно усилить поддержку студентов и стимулировать их к академическим успехам.
Студенты в Украине - последние новости
Ранее Главред уже сообщал, что в 2026 году стипендии для студентов могут повысить. Также возможны изменения при поступлении в украинские ВУЗы.
Кроме того, в Украине вступили в силу обновленные правила по предоставлению отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.
Также количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет цифры. На начало 2024-2025 учебного года в системе образования Украины их насчитывалось лишь 3,74 миллиона, и тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти.
Другие новости по теме:
- Гранты на оплату обучения уже появились в "Дії": как студенты могут получить деньги
- Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали
- В Украине планируют "объединить" университеты и армию - что изменится для студентов
Об источнике: Министерство финансов Украины
Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред