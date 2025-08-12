Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

Зеленский рассчитывает, что стипендии вырастут уже в 2026 году.

Кошельки студентов пополнятся / Колаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Основное:

Студентам планируют повысить стипендии

В Украине хотят упростить условия поступления в вузы

В 2026 году стипендии для студентов могут повысить. Также возможны изменения при поступлении в украинские вузы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодежь Здесь!"

"Мы договорились с премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - подчеркнул глава государства. видео дня

Зеленский рассчитывает, что в 2026 году на это заложат необходимые средства.

При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, кто имеет "значительные результаты в учебе".

"Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - отметил президент Украины.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что с 1 сентября 2025 года правительство увеличивает размер президентских стипендий до:

ученики профтехов - 6 320 грн;

студенты колледжей и техникумов - 7 600 грн;

студенты университетов - 10 000 грн;

аспиранты - 23 700 грн.

Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию Президента Украины - 10 000 грн в год. Количество таких стипендий Кабмин увеличил до 400.

Зимнее поступление в вузы

Во время Украинского молодежного форума "2025: Молодежь Здесь!" Зеленский заявил, что он поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы.

В частности, президент Украины поддержал идею введения зимней вступительной кампании, чтобы абитуриенты, которые не смогли поступить летом, не ждали следующего года.

"Мы все видели, как этим летом было. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти. Были еще другие предложения, но на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", - сказал Зеленский.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, правительство приняло решение увеличить ежемесячные выплаты для украинцев, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении. Поддержка будет предоставляться от 800 до 4 000 гривен.

Также ко Дню Независимости Украины в 2025 году некоторым категориям граждан предусмотрены разовые денежные выплаты. Юристы рассказали, кто может получить средства.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

