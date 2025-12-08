Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем ограничений в определенных регионах сократили. Об этом сообщило Укрэнерго.
Меры ограничения потребления электроэнергии в Украине продолжат применять из-за последствий предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей в течение всех суток.
Графики почасовых отключений во вторник будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем отключений в областях - 2 до 4 очередей.
Новость дополняется...
