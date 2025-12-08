Укр
ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

Руслан Иваненко
8 декабря 2025, 19:10
Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.
Украинские подразделения отходят на более выгодные рубежи

Кратко:

  • ВСУ отвели часть сил под Покровском во избежание окружения
  • Подразделения переместились на более выгодные позиции
  • Маневр был подготовлен заранее и состоялся несколько недель назад

Украинские войска совершили тактический маневр на Покровском направлении, отойдя с части позиций в районах сел Сухой Яр и Лысовка. Об этом сообщает Украинская правда и подтверждают собеседники "Суспільного" в Силах обороны.

Причины маневра и ситуация на линии фронта

По данным источников, отступление состоялось еще несколько недель назад в рамках плановой перегруппировки, целью которой было уменьшение угрозы окружения. Военные объясняют, что российские силы пытались заходить не только с флангов, но и с тыла, а логистика на участке усложнялась - путь к позициям составлял около 20 километров.

видео дня

Оборону на этом отрезке длительное время удерживали подразделения 25-й бригады Десантно-штурмовых войск и 68-й отдельной егерской бригады. Обе части считаются одними из самых мощных, они более года работали на Покровском направлении и прикрывали смежные участки фронта.

Переход на более выгодные позиции

Собеседник "Суспільного", привлеченный к оборонительной операции в Покровской агломерации, подтвердил, что украинские подразделения переместились на более выгодные позиции.

"Маневр был заблаговременно подготовлен. Подразделения изменили расположение, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять линию фронта", - отметил он.

Покровск Инфографика
Покровск

Почему Россия не может захватить Покровск

Спикер 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Окишев отмечает, что российские войска фактически зашли в тупик в рамках городских боев и не могут продвинуться к полному контролю над Покровском.

По его словам, в городе продолжаются чрезвычайно интенсивные огневые столкновения, где основную роль играет стрелковое оружие. Несмотря на давление, оккупационные подразделения не достигают своих тактических целей и пытаются компенсировать это попытками перерезать логистические маршруты ВСУ в Покровск и Мирноград. Окишев подчеркивает, что именно эти пути обеспечивают устойчивость обороны, поэтому противник концентрирует там усилия, но пока без решающего результата.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Кроме того, армия РФ активизировала свою кампанию ударов по украинской логистике. Россия нанесла удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту возле Старого Салтова. В результате обстрела, местные власти вынуждены были остановить движение через дамбу.

Напомним, что ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда. Однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Об этом заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

