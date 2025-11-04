Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.

https://glavred.info/ukraine/gde-segodnya-v-ukraine-budut-vyklyuchat-svet-poyavilsya-obnovlennyy-grafik-10712147.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 4 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине действуют обновленные графики почасовых отключений электроэнергии

Ограничения введены из-за сложной ситуации в энергосистеме

Во вторник, 4 ноября, в части областей будут действовать почасовые отключения электроснабжения как для бытовых потребителей, так и для предприятий. В "Укрэнерго" опубликовали обновленный график отключения света.

В компании сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - период применения мер ограничения, действовавших в отдельных регионах, сегодня, 4 ноября, будет увеличен.

видео дня

Графики почасовых отключений предусматриваются с 08:00 до 22:00, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Для промышленных потребителей ограничения мощности будут действовать в те же часы.

"Причина применения ограничений - последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как будут выключать свет в Киеве

ДТЭК по приказу "Укрэнерго" изменили графики почасовых отключений света для столицы.

График отключения света в Киеве / фото: ДТЭК

Как будут выключать сегодня свет в Киеве / фото: ДТЭК

Возможен ли блэкаут в Украине - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что массированные обстрелы, особенно зимой в отопительный период, могут вызвать масштабный блэкаут в Украине - население рискует оказаться без электричества, тепла, воды и газа.

Корольчук отметил, что в случае критической угрозы единственным выходом может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому", как это уже случалось в 2022 году во время контролируемых отключений энергоблоков АЭС.

Отключение света - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений запланированы и на вторник, 4 ноября.

Тем временем глава Укрэнерго Виталий Зайченко сказал, что украинцам нужно не прогревать помещение до комфортных +20...+22 градусов, а одевать дома дополнительный свитер.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред