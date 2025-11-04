Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

Руслан Иваненко
4 ноября 2025, 21:10
992
ДШВ ликвидируют противника в городской застройке, проводя активные поисково-ударные операции среди улиц Покровска.
Покровск, ВСУ
Враг пытается закрепиться на окраинах Покровска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Кратко:

  • В городе продолжаются ожесточенные бои внутри и на окраинах
  • Украинские силы частично оттеснили врага и создали коридор
  • Ситуация остается критической, особенно на южных окраинах

В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные городские бои. Ситуация остается динамичной - враг активно применяет артиллерию, дроны и управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.

видео дня

"Противостояние происходит непосредственно внутри города Покровск и на флангах нашей полосы обороны. Противник использует все свое имеющееся вооружение - артиллерию, в том числе дальнобойную, дроны различных типов и классов, а также управляемые авиационные бомбы", - рассказал Окишев.

Основные очаги боев

По его словам, самые интенсивные бои идут на северо-востоке города, где украинские подразделения проводят активную зачистку. Российские войска пытаются продвинуться вглубь городской застройки и закрепиться на окраинах, однако успеха не имеют.

"Тактика у них не изменилась. Они пытаются продвинуться на северо-восточных окраинах и закрепиться там, но наши ударно-поисковые группы активно работают - находят противника внутри города и ликвидируют", - уточнил спикер.

ВСУ создали логистический коридор для подкрепления

Несмотря на сложную логистическую ситуацию, украинским защитникам удалось частично оттеснить врага и создать коридор для поставки техники и подкрепления.

"Мы немного отбросили врага, что позволило создать коридор для завоза пополнения. Основная цель сейчас - еще больше подвинуть противника на северо-восточных окраинах и разомкнуть кольцо, чтобы он потерял контроль над нашей логистикой. Тогда мы начнем контролировать уже их", - подытожил Окишев.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

DeepState: украинские дроны уничтожают врага

По информации аналитиков DeepState, украинские подразделения продолжают зачистку Покровска и уничтожение противника всеми имеющимися средствами, в частности с помощью дронов.

Оккупанты пытаются установить контроль над территорией между Покровском и Гришино, параллельно продвигаясь в сторону последнего. Именно этот участок остается ключевым для обеспечения логистики украинских войск в городе.

В то же время противник обустраивает позиции на южных окраинах Покровска, что затрудняет блокирование его продвижения. По оценкам аналитиков, ситуация в регионе остается критической: в случае потери контроля над логистическими путями Покровск рискует оказаться в полной блокаде, а Мирноград может быть фактически отрезан от внешнего сообщения.

Покровск новости - что известно о ситуации на фронте

Как сообщал Главред, лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов. Об этом в эфире День.LIVE заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, российское командование, вероятно, будет перебрасывать дополнительные силы и технику, чтобы усилить давление на украинскую оборону.

Напомним, что города Покровск и Константиновка в Донецкой области оказались на пути российских войск, которые пытаются реализовать задачи, поставленные Владимиром Путиным. Главная цель российского диктатора заключается в оккупации всего Донбасса.

Кроме того, ситуация в Покровске, что в Донецкой области, крайне сложная и эксперты не исключают, что армия страны-агрессора России захватит город. Это непосредственно повлияет на планы оккупантов по продвижению в соседней Днепропетровской области.

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:10Фронт
Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

21:08Война
Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Последние новости

21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуру

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

Реклама
20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

Реклама
18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

17:41

Людям, родившимся в эти месяцы, уготована важная миссия

17:38

Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

17:38

Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

17:29

Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

17:18

Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

17:17

Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

17:16

Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — деталиВидео

17:14

Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии

17:11

Зеленский приехал под Покровск - первые подробностиФотоВидео

16:52

Штраф за лишний вес и бороду: самые абсурдные брачные контракты

16:41

Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадетВидео

16:25

Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен

Реклама
16:21

Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

16:19

Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

16:01

Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

16:00

"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

15:40

Как ноябрь изменит вашу жизнь: нумерологический прогноз по числу судьбы

15:37

Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей - детали

15:32

Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклойВидео

15:24

Россия скрывала 200 лет - какое открытие об Одессе изменило учебники историиВидео

15:20

Утолить жажду все дороже: в Украине резко подскочили цены на популярные товары

15:08

Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять