"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

ДШВ ликвидируют противника в городской застройке, проводя активные поисково-ударные операции среди улиц Покровска.

Враг пытается закрепиться на окраинах Покровска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Кратко:

В городе продолжаются ожесточенные бои внутри и на окраинах

Украинские силы частично оттеснили врага и создали коридор

Ситуация остается критической, особенно на южных окраинах

В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные городские бои. Ситуация остается динамичной - враг активно применяет артиллерию, дроны и управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.

"Противостояние происходит непосредственно внутри города Покровск и на флангах нашей полосы обороны. Противник использует все свое имеющееся вооружение - артиллерию, в том числе дальнобойную, дроны различных типов и классов, а также управляемые авиационные бомбы", - рассказал Окишев.

Основные очаги боев

По его словам, самые интенсивные бои идут на северо-востоке города, где украинские подразделения проводят активную зачистку. Российские войска пытаются продвинуться вглубь городской застройки и закрепиться на окраинах, однако успеха не имеют.

"Тактика у них не изменилась. Они пытаются продвинуться на северо-восточных окраинах и закрепиться там, но наши ударно-поисковые группы активно работают - находят противника внутри города и ликвидируют", - уточнил спикер.

ВСУ создали логистический коридор для подкрепления

Несмотря на сложную логистическую ситуацию, украинским защитникам удалось частично оттеснить врага и создать коридор для поставки техники и подкрепления.

"Мы немного отбросили врага, что позволило создать коридор для завоза пополнения. Основная цель сейчас - еще больше подвинуть противника на северо-восточных окраинах и разомкнуть кольцо, чтобы он потерял контроль над нашей логистикой. Тогда мы начнем контролировать уже их", - подытожил Окишев.

Покровск / Инфографика: Главред

DeepState: украинские дроны уничтожают врага

По информации аналитиков DeepState, украинские подразделения продолжают зачистку Покровска и уничтожение противника всеми имеющимися средствами, в частности с помощью дронов.

Оккупанты пытаются установить контроль над территорией между Покровском и Гришино, параллельно продвигаясь в сторону последнего. Именно этот участок остается ключевым для обеспечения логистики украинских войск в городе.

В то же время противник обустраивает позиции на южных окраинах Покровска, что затрудняет блокирование его продвижения. По оценкам аналитиков, ситуация в регионе остается критической: в случае потери контроля над логистическими путями Покровск рискует оказаться в полной блокаде, а Мирноград может быть фактически отрезан от внешнего сообщения.

Покровск новости - что известно о ситуации на фронте

Как сообщал Главред, лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов. Об этом в эфире День.LIVE заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, российское командование, вероятно, будет перебрасывать дополнительные силы и технику, чтобы усилить давление на украинскую оборону.

Напомним, что города Покровск и Константиновка в Донецкой области оказались на пути российских войск, которые пытаются реализовать задачи, поставленные Владимиром Путиным. Главная цель российского диктатора заключается в оккупации всего Донбасса.

Кроме того, ситуация в Покровске, что в Донецкой области, крайне сложная и эксперты не исключают, что армия страны-агрессора России захватит город. Это непосредственно повлияет на планы оккупантов по продвижению в соседней Днепропетровской области.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

