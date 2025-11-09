От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

Синоптик рассказал об особенностях погоды с 10 по 16 ноября.

https://glavred.info/synoptic/ot-anomalnogo-tepla-do-3-gradusov-na-ukrainu-nadvigayutsya-dozhdi-i-grozy-10713743.html Ссылка скопирована

Погода в Украине с 10 по 16 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на следующей неделе

Где и когда возможны туманы

Погода в Украине на следующей неделе будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале новой недели атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова станут причиной дождей на большей части территории Украины.

видео дня

Но, подчеркнул он, благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы, особенно в южных регионах и на Прикарпатье.

"Повышенная влажность воздуха и преимущественно слабый ветер будут способствовать формированию туманов", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, в южных, центральных, восточных областях и местами на севере Украины пройдут дожди. Кое-где возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов.

Погода 10 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, дождливая погода охватит практически всю территорию Украины. В центральной части ночью местами пройдут сильные дожди, в Одесской области возможны грозы. Только на крайнем западе обойдется без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов. В южных и центральных областях в ночное время +7...+12 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Погода 11 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 ноября

В среду, 12 ноября, дожди пройдут в южной половине страны, а также местами в северо-западных областях. В отдельных регионах возможен туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, на юго-востоке страны местами +8...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Погода 13 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 ноября

В четверг, 13 ноября, дожди пройдут в Приазовье, Крыму и на крайнем востоке страны.

Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, в западных областях местами -3...+2 градусов; днем +6...+11 градусов.

Погода в Украине 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, под влиянием области повышенного давления на всей территории Украины установится стабильная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +0...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.

Погода в Украине 15 ноября

В субботу, 15 ноября, продолжится период сухой антициклональной погоды во всех регионах нашей страны. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов, на Прикарпатье местами до +15 градусов.

Погода в Украине 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, по всей Украине сохранится теплая и устойчивая погода, без осадков. Лишь днем на крайнем западе и в Карпатах возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов, на юге и в Крыму местами +14...+16 градусов.

Какой будет погода до конца ноября

Синоптик Виталий Постригань рассказывал, что во второй половине ноября ожидается резкое похолодание - возможны морозы и снег.

"Со второй половины ноября возрастает вероятность "первых проявлений зимы": к дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица", - подчеркнул он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 9 ноября будет прохладной. Синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что на выходных будет тепло. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы.

В то же время, синоптик Наталья Диденко заявляла, что 11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред