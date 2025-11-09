Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

Мария Николишин
9 ноября 2025, 11:38
573
Синоптик рассказал об особенностях погоды с 10 по 16 ноября.
осень, погода, туман
Погода в Украине с 10 по 16 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • Где и когда возможны туманы

Погода в Украине на следующей неделе будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале новой недели атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова станут причиной дождей на большей части территории Украины.

видео дня

Но, подчеркнул он, благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы, особенно в южных регионах и на Прикарпатье.

"Повышенная влажность воздуха и преимущественно слабый ветер будут способствовать формированию туманов", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, в южных, центральных, восточных областях и местами на севере Украины пройдут дожди. Кое-где возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов.

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы
Погода 10 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, дождливая погода охватит практически всю территорию Украины. В центральной части ночью местами пройдут сильные дожди, в Одесской области возможны грозы. Только на крайнем западе обойдется без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов. В южных и центральных областях в ночное время +7...+12 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +11...+16 градусов.

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы
Погода 11 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 ноября

В среду, 12 ноября, дожди пройдут в южной половине страны, а также местами в северо-западных областях. В отдельных регионах возможен туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, на юго-востоке страны местами +8...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов.

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы
Погода 13 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 ноября

В четверг, 13 ноября, дожди пройдут в Приазовье, Крыму и на крайнем востоке страны.

Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, в западных областях местами -3...+2 градусов; днем +6...+11 градусов.

Погода в Украине 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, под влиянием области повышенного давления на всей территории Украины установится стабильная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +0...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.

Погода в Украине 15 ноября

В субботу, 15 ноября, продолжится период сухой антициклональной погоды во всех регионах нашей страны. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов, на Прикарпатье местами до +15 градусов.

Погода в Украине 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, по всей Украине сохранится теплая и устойчивая погода, без осадков. Лишь днем на крайнем западе и в Карпатах возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов, на юге и в Крыму местами +14...+16 градусов.

Какой будет погода до конца ноября

Синоптик Виталий Постригань рассказывал, что во второй половине ноября ожидается резкое похолодание - возможны морозы и снег.

"Со второй половины ноября возрастает вероятность "первых проявлений зимы": к дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица", - подчеркнул он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 9 ноября будет прохладной. Синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что на выходных будет тепло. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы.

В то же время, синоптик Наталья Диденко заявляла, что 11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на неделю погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:53Война
Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:38Фронт
От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

Последние новости

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

Реклама
10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

10:24

Коварный Гундяев обрек Медведева на мукимнение

10:12

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

10:03

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

09:51

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:47

Оккупанты атаковали Одесскую область: разрушены дома, возникли пожарыФото

09:17

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Реклама
09:13

Немецкий барон 250 лет назад отметил уникальную черту украинцев - о чем идет речьВидео

09:01

"Критически сложная ситуация": спикер УДА сказал, возможно ли падение Покровска

08:45

В РФ скончался звезда кино и сериалов

08:38

Закончится ли война в Украине в 2026 году: эксперт сделал неожиданный прогноз

08:15

Cамолет-разведчик США над Черным морем: прилетит ли по барахлу РФ в Крымумнение

08:02

Россия погружается во тьму: в Воронеже сообщают об атаке на ТЭЦ

06:30

Ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября: что можно и нельзя делать каждому знаку

05:45

"Этот день настал" Вакарчук сделал неожиданное заявление о "Холостяке"

05:12

Как быстро почистить тыкву: шеф-повар поделился проверенными способами

03:33

На дорогах появилась красная сплошная разделительная полоса - зачем она нужна

02:52

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

01:30

Следы НЛО внутри Солнечной системы: всплыла сенсационная теория

08 ноября, суббота
23:45

Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

22:41

"Энергосистему стабилизировали": Гринчук сделала заявление об отключениях света

22:37

Угроза техногенной катастрофы в Киеве: эксперт о худшем сценарии без отопления

21:44

Весь песок на Земле - одинаковый: геологи раскрыли удивительную правду

21:29

РФ атакует Покровск с севера и пытается закрепиться, логистика ВСУ затруднена

21:20

В большом городе РФ блэкаут: 20 тысяч россиян сидят без светаВидео

20:58

ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине: кто лидирует в 2025 году

20:22

Вторжение США в Венесуэлу: раскрыта вероятность свержения режима Мадуро

Реклама
20:14

Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

20:02

Наши бабушки имели свой Tiffany: что означали украшения украинских женщин

19:56

Рабочий и колхозница: в РФ захейтили Королеву с ее мужем-стриптизером

19:46

Любимые овощи украинцев стремительно дешевеют - цены упали втрое

19:24

Лишь единицы знают о главном секрете стиралки: скрытая возможность меняет всеВидео

19:21

Не слабый пол: как украинки руководили государством и воевали с оружием в руках

19:10

Как проблемы действующей власти в США работают нам на рукумнение

18:43

Как по-украински правильно сказать "копейка" - древнее название, о котором забылиВидео

18:37

Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

18:22

Диверсия на ЗАЭС: раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять