В Украину мчится похолодание: названа дата, когда погода окончательно испортится

Погода в Украине в течение выходных (8-9 ноября) будет облачной и туманной. При этом столбики термометров будут показывать комфортную температуру воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода на 8 ноября
Диденко прогнозирует, что в субботу, 8 ноября, будет сухо.
Температура воздуха составит в течение дня +9...+13 градусов, в южной части +10...+15 градусов.
Погода на 9 ноября
В воскресенье, 9 ноября, Диденко рекомендует одеваться теплее. На западе и севере немного похолодает воздух, до +7...+11 градусов.
Кроме этого, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей.
Погода в Киеве на выходные
В Киеве 8 ноября будет сухо, днем температура поднимется до +10...+12 градусов. А уже 9 ноября ожидается более прохладная погода - около +8...+10 градусов и небольшой дождь. Местами возможен туман.
"11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает", - написала Диденко.
Когда в Украине прогнозируют снег
Синоптик Виталий Постригань сказал, что уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.
По его словам, в этот период к дождям присоединятся осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица.
