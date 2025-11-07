В Украину мчится похолодание: названа дата, когда погода окончательно испортится

На выходных немного потеплеет, но потом погода резко изменится.

Прогноз погоды на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода 8 и 9 ноября

Когда в Украине ожидается похолодание

Погода в Украине в течение выходных (8-9 ноября) будет облачной и туманной. При этом столбики термометров будут показывать комфортную температуру воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на 8 ноября

Диденко прогнозирует, что в субботу, 8 ноября, будет сухо.

Температура воздуха составит в течение дня +9...+13 градусов, в южной части +10...+15 градусов.

Прогноз погоды на завтра / фото: meteoprog

Погода на 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, Диденко рекомендует одеваться теплее. На западе и севере немного похолодает воздух, до +7...+11 градусов.

Кроме этого, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей.

Какой будет погода в Украине 9 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве на выходные

В Киеве 8 ноября будет сухо, днем температура поднимется до +10...+12 градусов. А уже 9 ноября ожидается более прохладная погода - около +8...+10 градусов и небольшой дождь. Местами возможен туман.

"11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает", - написала Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Когда в Украине прогнозируют снег

Синоптик Виталий Постригань сказал, что уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.

По его словам, в этот период к дождям присоединятся осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 7 ноября будет уже теплой и солнечной. В то же время в некоторых областях будет туман.

Диденко прогнозировала, что пятница, 7 ноября, подарит украинцам настоящую осеннюю идиллию. Под влиянием антициклона погода будет спокойной, без осадков, с мягким теплом и атмосферными туманами, которые будут окутывать города с утра.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

