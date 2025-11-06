Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

В Киеве 7-го ноября осадки маловероятны.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / Коллаж: Главред, фото: Freepik

О чем идет речь:

7 ноября в Украине без осадков

Типичная осень - желтые листья, антициклон и солнце

Похолодание ожидается 11-12 ноября

Пятница, 7 ноября, подарит украинцам настоящую осеннюю идиллию. Под влиянием антициклона погода будет спокойной, без осадков, с мягким теплом и атмосферными туманами, которые будут окутывать города с утра.

Туманы - главное украшение дня, особенно утром. Синоптик Наталья Диденко, отметила, что они создадут сказочную атмосферу, но водителям стоит быть внимательными - видимость может быть ограниченной.

Температура воздуха:

Ночью: от +2°C до +8°C

Днем: +10°C...+14°C, на юге - до +16°C

В Киеве: максимум +10...+11°C, осадки маловероятны, туман ночью и утром

"Осень демонстрирует свою лучшую сторону - ковры из желтых листьев, мягкое солнце (если туманы не скроют его), идеальная погода для прогулок, фото или просто уютного дня с горячим чаем", - отметила Диденко.

Похолодание ожидается 11-12 ноября, но настоящая зима еще далеко. Поэтому стоит воспользоваться последними теплыми днями, чтобы зарядиться осенним спокойствием.

Наталия Диденко / Главред

Может ли выпасть снег в ноябре

Синоптик Виталий Постригань сказал, что уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.

По его словам, в этот период к дождям присоединятся осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица.

