Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

О чем идет речь:
- 7 ноября в Украине без осадков
- Типичная осень - желтые листья, антициклон и солнце
- Похолодание ожидается 11-12 ноября
Пятница, 7 ноября, подарит украинцам настоящую осеннюю идиллию. Под влиянием антициклона погода будет спокойной, без осадков, с мягким теплом и атмосферными туманами, которые будут окутывать города с утра.
Туманы - главное украшение дня, особенно утром. Синоптик Наталья Диденко, отметила, что они создадут сказочную атмосферу, но водителям стоит быть внимательными - видимость может быть ограниченной.
Температура воздуха:
- Ночью: от +2°C до +8°C
- Днем: +10°C...+14°C, на юге - до +16°C
- В Киеве: максимум +10...+11°C, осадки маловероятны, туман ночью и утром
"Осень демонстрирует свою лучшую сторону - ковры из желтых листьев, мягкое солнце (если туманы не скроют его), идеальная погода для прогулок, фото или просто уютного дня с горячим чаем", - отметила Диденко.
Похолодание ожидается 11-12 ноября, но настоящая зима еще далеко. Поэтому стоит воспользоваться последними теплыми днями, чтобы зарядиться осенним спокойствием.
Может ли выпасть снег в ноябре
Синоптик Виталий Постригань сказал, что уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.
По его словам, в этот период к дождям присоединятся осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица.
