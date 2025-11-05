Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

Вы узнаете:
- Какой будет погода в четверг
- Когда в Украине похолодает
Погода в Украине в четверг, 6 ноября, будет без осадков. Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются", - говорится в сообщении.видео дня
По ее словам, 6 ноября ожидается погода без осадков, с периодическими туманами и с комфортной температурой воздуха.
Ближайшей ночью ожидается +3...+8 градусов, завтра днем +10...+14, на юге до +16 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в четверг есть вероятность тумана, но дождей не предвидится. Максимальная температура воздуха в течение дня будет около +10 градусов. Кроме того, в пятницу, субботу, воскресенье температура может быть выше.
"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь - осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре - явление временное", - подытожила Диденко.
Может ли выпасть снег в ноябре
Синоптик Виталий Постригань сказал, что уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.
По его словам, в этот период к дождям присоединятся осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что 5 ноября в Украине будет уже прохладно и дождливо. Но в некоторых областях все еще задержится тепло.
Синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в четверг, 6 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах нашей страны прогнозируется теплая погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман.
Читайте также:
- Почему 6 ноября нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник
- Гороскоп на завтра 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех
- Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред