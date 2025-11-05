Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

Синоптик напомнила, что ноябрь - осенний месяц, это еще не зима.

Прогноз погоды на 6 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в четверг

Когда в Украине похолодает

Погода в Украине в четверг, 6 ноября, будет без осадков. Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются", - говорится в сообщении.

Антициклон в Украине / фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, 6 ноября ожидается погода без осадков, с периодическими туманами и с комфортной температурой воздуха.

Ближайшей ночью ожидается +3...+8 градусов, завтра днем +10...+14, на юге до +16 градусов.

Погода 6 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в четверг есть вероятность тумана, но дождей не предвидится. Максимальная температура воздуха в течение дня будет около +10 градусов. Кроме того, в пятницу, субботу, воскресенье температура может быть выше.

"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь - осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре - явление временное", - подытожила Диденко.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Может ли выпасть снег в ноябре

Синоптик Виталий Постригань сказал, что уже со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.

По его словам, в этот период к дождям присоединятся осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что 5 ноября в Украине будет уже прохладно и дождливо. Но в некоторых областях все еще задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в четверг, 6 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах нашей страны прогнозируется теплая погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман.

