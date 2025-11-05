Почему 6 ноября нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Женщинам советуют не браться за тяжелый физический труд, чтобы не навредить себе.

В четверг, 6 ноября, православные христиане чтят память святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского - мужественного защитника веры, который подвергся преследованиям и мученической смерти за свои убеждения.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день. Святой Павел родился в Салониках и начал служение как диакон в Константинополе. В 337 году его избрали архиепископом, но из-за конфликта с арианскими епископами и императором Констанцием II он неоднократно подвергался изгнанию. Последняя ссылка привела его в Кукесус (Каппадокия), где во время Литургии его задушили собственным омофором. Его смерть стала символом несокрушимости духа перед религиозным притеснением.

Народные приметы на 6 ноября

Ясная и холодная ночь - к морозной зиме с обильными снегами.

- к морозной зиме с обильными снегами. Туман или роса утром - к щедрому урожаю, особенно зерновых.

- к щедрому урожаю, особенно зерновых. Сильный ветер - к быстрой смене погоды.

Что не стоит делать в этот день

Не давать и не брать деньги в долг.

Воздержаться от крупных покупок и дальних поездок.

Женщинам не рекомендуется тяжелый физический труд.

Что можно и стоит сделать

Обратиться к святым со словами: "Молите Бога о нас!"

Надеть новую или только что выстиранную одежду - это принесет успех на весь год.

Все обещания, данные в этот день, считаются священными - их следует непременно выполнить.

