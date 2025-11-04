Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В среду, 5 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 5 ноября
Они жили в III веке в Эмесе (современная Сирия). Оба происходили из богатых и солидных семей. Галактион родился в языческой семье, но его мать после долгих молитв к истинному Богу была чудесно исцелена и приняла крещение. Позже обратила к вере и своего сына. Галактион отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением жить по-христиански.
Эпистима была дочерью солидного сенатора. Ее родители хотели выдать ее замуж за знатного юношу, но знакомство с Галактионом перевернуло ее жизнь. Под его духовным влиянием она приняла крещение и избрала путь целомудрия, молитвы и служения Богу.
Галактион и Эпистима заключили брак, но договорились жить как брат и сестра - в чистоте и послушании Богу. Они посвятили жизнь аскезе, милосердию и духовному служению. Во время гонений на христиан в Эмесе воины арестовали монахов вместе с Галактионом. Епистима, узнав об этом, добровольно пришла к мучителям и сказала, что хочет разделить судьбу своего духовного друга и мужа. Их жестоко пытали, но они сохранили непреклонность. В конце концов обоих казнили - примерно 253 года.
Что нельзя делать 5 ноября
- Не следует начинать новых дел - говорили, что "осенние ветры собьют удачу".
- Нельзя давать денег в долг - по поверью, если дать деньги в этот день, можно "вымести" из дома достаток.
- Запрещается работать у воды - реки и озера "засыпают".
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- теплая погода - зима придет поздно;
- ранний заморозок указывает на лютую зиму;
- идет дождь - ждите частых оттепелей зимой;
- туман 5 ноября - зима будет мягкой;
- сильный ветер - к вьюгам в декабре.
В народе 5 ноября носило название Листовой. Название связано с тем, что обычно к этому времени листья уже окончательно облетали с деревьев.
Именины 5 ноября
Какие завтра именины: Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон.
Талисманом человека, рожденного 5 ноября, является хризопраз. Этот полудрагоценный минерал издавна считают оберегом, притягивающим благоприятные события и радость. Существует предание, что сам Александр Македонский встраивал хризопраз в пряжку своего пояса, уверен, что именно этот камень дарит ему военную фортуну и ведет к победам.
