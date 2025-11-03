Укр
Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
3 ноября 2025, 10:48
67
4 ноября не следует тяжело работать - это день тишины, воздержания и молитвы.
Какой 4 ноября праздник
Какой 4 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 4 ноября
  • Что нельзя делать 4 ноября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 4 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанникия Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 ноября

Иоаникий Великий родился около 752 года в Вифинии (Малая Азия) в простой, набожной, но малоимущей семье. В юности он пас скот и отличался естественной скромностью и трудолюбием. Из-за недостатка образования он долго оставался неграмотным, однако его духовная проницательность и внутренняя благоговейность стали основой его будущей святыни.

видео дня

В молодом возрасте Иоаникий служил в армии империи и прославился мужеством и честностью. Однако бремя войны и суета земной славы направили его сердце на другой путь - путь полного отречения.

Покинув военную службу, он избрал монашескую жизнь в Мавривунтском монастыре. Там же, научившись читать и писать, он раскрыл для себя силу Псалтири и богословской литературы. Утвердившись в строгой дисциплине и непрерывной молитве, он вскоре отправился в пустыню, чтобы посвятить себя уединенному подвигу.

Преподобный более пятидесяти лет провел в полном одиночестве на горе Олимп в Вифинии. Его жизнь была образцом добровольного убожества, физического воздержания и непрестанной молитвы. Питание его было минимальным, сон очень коротким, а все силы он отдавал духовному совершенствованию.

Именно в этот период Иоанник стал широко известен как подвижник великой силы духа. Существуют многочисленные свидетельства о его прозорливости, исцелении, освобождении людей от беснования и поддержке тех, кто находился в печали и жизненных испытаниях.

В конце жизни Иоанникий все больше времени проводил в молитве за мир в Церкви и за благополучие людей, приходивших по его благословению. Он отошел к Господу 4 ноября 846 года, оставив после себя глубокое духовное наследие и многочисленные свидетельства об сияющих чудесах, сопровождавших его служение.

Что нельзя делать 4 ноября

  • Не стоит ссориться, злословить - ссора в этот день "привлечет" расстройство на долгое время.
  • Не следует тяжело работать - это день тишины, воздержания и молитвы.
  • Запрещается принимать поспешные решения - Иоанник предостерег от опрометчивых действий и импульсивных решений.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • ясный день - к холодной и сухой зиме;
  • облачно или туман - ждите тепло до конца осени;
  • дул теплый ветер - будет поздняя и мягкая зима;
  • пошел первый снег - зима скоро наступит;
  • услышать вороновые крики - к непогоде;
  • звездная ночь - ждите морозов.

Именины 4 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.

Талисманом человека, рожденного 4 ноября, является хризолит. С давних времен существовало убеждение, что этот камень служит надежным оберегом от всякой темной силы, а его энергетика способна отгонять недобрые духи и очищать пространство от всего зла.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
