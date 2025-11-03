Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
Во вторник, 4 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанникия Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 4 ноября
Иоаникий Великий родился около 752 года в Вифинии (Малая Азия) в простой, набожной, но малоимущей семье. В юности он пас скот и отличался естественной скромностью и трудолюбием. Из-за недостатка образования он долго оставался неграмотным, однако его духовная проницательность и внутренняя благоговейность стали основой его будущей святыни.
В молодом возрасте Иоаникий служил в армии империи и прославился мужеством и честностью. Однако бремя войны и суета земной славы направили его сердце на другой путь - путь полного отречения.
Покинув военную службу, он избрал монашескую жизнь в Мавривунтском монастыре. Там же, научившись читать и писать, он раскрыл для себя силу Псалтири и богословской литературы. Утвердившись в строгой дисциплине и непрерывной молитве, он вскоре отправился в пустыню, чтобы посвятить себя уединенному подвигу.
Преподобный более пятидесяти лет провел в полном одиночестве на горе Олимп в Вифинии. Его жизнь была образцом добровольного убожества, физического воздержания и непрестанной молитвы. Питание его было минимальным, сон очень коротким, а все силы он отдавал духовному совершенствованию.
Именно в этот период Иоанник стал широко известен как подвижник великой силы духа. Существуют многочисленные свидетельства о его прозорливости, исцелении, освобождении людей от беснования и поддержке тех, кто находился в печали и жизненных испытаниях.
В конце жизни Иоанникий все больше времени проводил в молитве за мир в Церкви и за благополучие людей, приходивших по его благословению. Он отошел к Господу 4 ноября 846 года, оставив после себя глубокое духовное наследие и многочисленные свидетельства об сияющих чудесах, сопровождавших его служение.
Что нельзя делать 4 ноября
- Не стоит ссориться, злословить - ссора в этот день "привлечет" расстройство на долгое время.
- Не следует тяжело работать - это день тишины, воздержания и молитвы.
- Запрещается принимать поспешные решения - Иоанник предостерег от опрометчивых действий и импульсивных решений.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясный день - к холодной и сухой зиме;
- облачно или туман - ждите тепло до конца осени;
- дул теплый ветер - будет поздняя и мягкая зима;
- пошел первый снег - зима скоро наступит;
- услышать вороновые крики - к непогоде;
- звездная ночь - ждите морозов.
Именины 4 ноября
Какие завтра именины: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.
Талисманом человека, рожденного 4 ноября, является хризолит. С давних времен существовало убеждение, что этот камень служит надежным оберегом от всякой темной силы, а его энергетика способна отгонять недобрые духи и очищать пространство от всего зла.
