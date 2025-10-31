Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 1 ноября
- Что нельзя делать 1 ноября
- Народные приметы и традиции
В субботу, 1 ноября, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 1 ноября
Косьма и Дамьян жили в III веке в Малой Азии, в провинции Киликия (территория современной Турции). Их мать, Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере, обучая их милосердию и доброте. Получив образование в области медицины, братья начали лечить различные болезни - не только телесные, но и духовные.
Они никогда не брали платы за лечение, считая, что дар исцеления - это дар Божий, а не человеческая заслуга. Их помощь была бескорыстной, поэтому народ прозвал их "бессеребренниками".
Часто братья лечили не только людей, но и животных. Их слава как хорошие врачи и праведники распространилась далеко за пределы их края.
Несмотря на то, что братья помогали всем христианам и язычникам, их вера во Христа вызвала ненависть языческих жрецов. По преданию, их коварно убил собственный учитель-врач, охваченный завистью к их славе. Когда он пригласил братьев якобы для сбора лекарственных трав, вывел их в горы и там побил камнями, а затем утопил в реке. Но Бог прославил их после смерти многочисленными чудесами.
Что нельзя делать 1 ноября
- Не следует работать физически - народ говорил: "Косьма и Дамьян - работу отложи, а за здоровье молись".
- Нельзя отказывать в помощи - святые братья всегда помогали бескорыстно.
- Не стоит шить, вышивать, резать, вязать или колоть - потому что "можно себя или родных покалечить" - ведь святые заботятся о здоровье.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- уже выпал первый снег - он будет лежать долго;
- теплый и ясный день - к ласковой зиме;
- сильный ветер - ждите бури и метели зимой;
- идет дождь или туман - зима будет сырая и снежная.
В народе 1 ноября называлось Кузьминки. Считалось, что Кузьма и Демьян замыкают землю - последний день перед настоящим холодом. Начинались девичьи вечерницы: пекли лепешки, варили кашу, пели песни, загадывали судьбу. Во многих селах молились о здоровье людей и скота, ведь святые считались целителями.
Именины 1 ноября
Какие завтра именины: Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета, Ульяна.
Талисманом человека, рожденного 1 ноября, является гематит. Один из самых любимых минералов ювелиров, издавна ценившихся за глубокий блеск и внутреннюю силу. Считалось, что этот камень выбирает не всех: он раскрывает свою энергию только перед теми, кто полон уверенности, внутренней стойкости и силы духа.
Вам может быть интересно:
- Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре
- Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник
- Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред