Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
31 октября 2025, 15:17
52
1 ноября не стоит шить, вышивать, резать, вязать или колоть - потому что "можно себя или родных покалечить" - ведь святые заботятся о здоровье.
Какой 1 ноября праздник
Какой 1 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 1 ноября
  • Что нельзя делать 1 ноября
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 1 ноября, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 ноября

Косьма и Дамьян жили в III веке в Малой Азии, в провинции Киликия (территория современной Турции). Их мать, Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере, обучая их милосердию и доброте. Получив образование в области медицины, братья начали лечить различные болезни - не только телесные, но и духовные.

видео дня

Они никогда не брали платы за лечение, считая, что дар исцеления - это дар Божий, а не человеческая заслуга. Их помощь была бескорыстной, поэтому народ прозвал их "бессеребренниками".

Часто братья лечили не только людей, но и животных. Их слава как хорошие врачи и праведники распространилась далеко за пределы их края.

Несмотря на то, что братья помогали всем христианам и язычникам, их вера во Христа вызвала ненависть языческих жрецов. По преданию, их коварно убил собственный учитель-врач, охваченный завистью к их славе. Когда он пригласил братьев якобы для сбора лекарственных трав, вывел их в горы и там побил камнями, а затем утопил в реке. Но Бог прославил их после смерти многочисленными чудесами.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Не следует работать физически - народ говорил: "Косьма и Дамьян - работу отложи, а за здоровье молись".
  • Нельзя отказывать в помощи - святые братья всегда помогали бескорыстно.
  • Не стоит шить, вышивать, резать, вязать или колоть - потому что "можно себя или родных покалечить" - ведь святые заботятся о здоровье.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • уже выпал первый снег - он будет лежать долго;
  • теплый и ясный день - к ласковой зиме;
  • сильный ветер - ждите бури и метели зимой;
  • идет дождь или туман - зима будет сырая и снежная.

В народе 1 ноября называлось Кузьминки. Считалось, что Кузьма и Демьян замыкают землю - последний день перед настоящим холодом. Начинались девичьи вечерницы: пекли лепешки, варили кашу, пели песни, загадывали судьбу. Во многих селах молились о здоровье людей и скота, ведь святые считались целителями.

Именины 1 ноября

Какие завтра именины: Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 1 ноября, является гематит. Один из самых любимых минералов ювелиров, издавна ценившихся за глубокий блеск и внутреннюю силу. Считалось, что этот камень выбирает не всех: он раскрывает свою энергию только перед теми, кто полон уверенности, внутренней стойкости и силы духа.

