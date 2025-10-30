Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В пятницу, 31 октября, верующие отмечают день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 31 октября
Святой Стахий был учеником апостола Павла и первым епископом Византии (будущего Константинополя). Стахий проповедовал Евангелие в Византии, построил там храм и обратил многих ко Христу. По преданию, он был другом апостола Андрея Первозванного, который рукоположил его в епископа. Прожив праведно и свято, Стахий мирно почил в Господе.
Святой Амплий тоже был учеником апостола Павла. Он проповедовал в городе Одессополь (ныне Одесос, современная Варна, Болгария) и был поставлен епископом. За ревность в вере и неутомимое благовестие язычники жестоко мучили его, и он принял мученическую смерть.
Урван также упомянут в Послании Римлянам (16:9). Он был сотрудником апостола Павла и проповедовал в Македонии, где тоже подвергся преследованиям. По церковному преданию, Урван окончил жизнь мученически.
Святой Наркис проповедовал слово Божие в Афинах, где был поставлен епископом. За ревностное служение Христу он также был убит язычниками. Его помнят как стойкого и мудрого пастыря.
Святой Апеллий был епископом в Смирне (в Малой Азии). Он отличался искренней верой, мужеством и верностью Господу до последнего вздоха. По преданию, также принял мученическую смерть.
Аристовул - брат апостола Варнавы, ученик апостола Павла. Аристовул был поставлен епископом в Британии, где обратил ко Христу многих людей. После многочисленных страданий и трудов он там и почил. Он считается первым проповедником христианства на Британских островах.
Святые апостолы Стахий, Амплий, Урван, Наркис, Апеллий и Аристовул принадлежат к числу 70 апостолов, которых Господь послал "по двое" проповедовать Царствие Божие.
Что нельзя делать 31 октября
- Нельзя ругаться, ссориться - нужно очистить сердце от обид.
- Не следует отказывать в милостыне - это хорошее время для справедливых дел.
- Не стоит начинать важные дела, переезжать - они завершатся несчастливо.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечный и теплый день - ждите мягкую зиму с оттепелями;
- веет холодный ветер - ожидайте затяжную зиму;
- утром густой туман - к оттепели или мокрому снегу;
- услышать гром - будет теплая зима и ранняя весна;
- красноватый закат - до похолодания в ближайшие дни.
В народе 31 октября называлось Предзимье. Конец октября традиционно считался границей между осенью и зимой. Народ наблюдал за погодой, чтобы предусмотреть морозы, снег и оттепели, отмечал подготовку скота и запасов.
Именины 31 октября
Какие завтра именины: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.
Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. С давних времен считалось, что этот драгоценный камень имеет целебную силу для нервной системы. Топаз успокаивает ум, снимает напряжение и смягчает давление стресса и жизненных затруднений.
