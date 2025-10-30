Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 11:21
59
31 октября не стоит начинать важные дела, переезжать - они завершатся несчастливо.
Какой 31 октября праздник
Какой 31 октября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 31 октября
  • Что нельзя делать 31 октября
  • Народные приметы и традиции

В пятницу, 31 октября, верующие отмечают день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 октября

Святой Стахий был учеником апостола Павла и первым епископом Византии (будущего Константинополя). Стахий проповедовал Евангелие в Византии, построил там храм и обратил многих ко Христу. По преданию, он был другом апостола Андрея Первозванного, который рукоположил его в епископа. Прожив праведно и свято, Стахий мирно почил в Господе.

видео дня

Святой Амплий тоже был учеником апостола Павла. Он проповедовал в городе Одессополь (ныне Одесос, современная Варна, Болгария) и был поставлен епископом. За ревность в вере и неутомимое благовестие язычники жестоко мучили его, и он принял мученическую смерть.

Урван также упомянут в Послании Римлянам (16:9). Он был сотрудником апостола Павла и проповедовал в Македонии, где тоже подвергся преследованиям. По церковному преданию, Урван окончил жизнь мученически.

Святой Наркис проповедовал слово Божие в Афинах, где был поставлен епископом. За ревностное служение Христу он также был убит язычниками. Его помнят как стойкого и мудрого пастыря.

Святой Апеллий был епископом в Смирне (в Малой Азии). Он отличался искренней верой, мужеством и верностью Господу до последнего вздоха. По преданию, также принял мученическую смерть.

Аристовул - брат апостола Варнавы, ученик апостола Павла. Аристовул был поставлен епископом в Британии, где обратил ко Христу многих людей. После многочисленных страданий и трудов он там и почил. Он считается первым проповедником христианства на Британских островах.

Святые апостолы Стахий, Амплий, Урван, Наркис, Апеллий и Аристовул принадлежат к числу 70 апостолов, которых Господь послал "по двое" проповедовать Царствие Божие.

Что нельзя делать 31 октября

  • Нельзя ругаться, ссориться - нужно очистить сердце от обид.
  • Не следует отказывать в милостыне - это хорошее время для справедливых дел.
  • Не стоит начинать важные дела, переезжать - они завершатся несчастливо.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечный и теплый день - ждите мягкую зиму с оттепелями;
  • веет холодный ветер - ожидайте затяжную зиму;
  • утром густой туман - к оттепели или мокрому снегу;
  • услышать гром - будет теплая зима и ранняя весна;
  • красноватый закат - до похолодания в ближайшие дни.

В народе 31 октября называлось Предзимье. Конец октября традиционно считался границей между осенью и зимой. Народ наблюдал за погодой, чтобы предусмотреть морозы, снег и оттепели, отмечал подготовку скота и запасов.

Именины 31 октября

Какие завтра именины: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. С давних времен считалось, что этот драгоценный камень имеет целебную силу для нервной системы. Топаз успокаивает ум, снимает напряжение и смягчает давление стресса и жизненных затруднений.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударах

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударах

12:50Война
"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:33Война
Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

11:06Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Последние новости

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

Реклама
11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

Реклама
10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

09:58

"Стена минирования": "Флэш" раскрыл самый эффективный способ борьбы с дронамиВидео

09:22

"Процесс начнется немедленно": Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия

09:12

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергииФото

09:05

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

08:57

"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

08:32

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

08:26

За 60 дней из Украины уехали 100 тысяч молодых мужчин - The Telegraph

08:10

Россия просчиталась: удастся ли Путину погрузить Украину в темнотумнение

07:05

В Украине ввели графики отключения света: россияне били по энергетике

06:41

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:10

Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантаммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

05:06

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

04:30

Откроются двери достатка: четырем знакам зодиака судьба готовит сюрприз

04:18

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывовФото

04:00

"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

03:40

Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

02:35

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

02:32

"У русских был сильный запал": как подрыв дамбы в Белгороде повлиял на ход боев

Реклама
02:27

"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

02:03

Две фазы мирного плана ЕС для Украины: СМИ узнали подробности

01:30

Майкл Дуглас не устает напоминать о войне в Украине - как актер поддержал нашу страну

00:56

"Я проиграл много матчей, но...": Туран рассказал, что сломало игру "Шахтера"

00:20

Часть украинцев сможет получить 15 тысяч гривен: детали от Свириденко

29 октября, среда
23:54

Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев

23:45

"Не должно быть мужчины рядом": Тина Кароль заговорила о новом замужестве

23:21

Защита за пару часов: простой "дышащий" способ укрытия роз на зимуВидео

22:56

РФ выбрала два стратегических участка: Зеленский о самых "горячих" точках фронтаВидео

22:02

Какие семь вещей могут предсказать коты - ответ удивит многихВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять