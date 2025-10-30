Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

31 октября не стоит начинать важные дела, переезжать - они завершатся несчастливо.

В пятницу, 31 октября, верующие отмечают день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 октября

Святой Стахий был учеником апостола Павла и первым епископом Византии (будущего Константинополя). Стахий проповедовал Евангелие в Византии, построил там храм и обратил многих ко Христу. По преданию, он был другом апостола Андрея Первозванного, который рукоположил его в епископа. Прожив праведно и свято, Стахий мирно почил в Господе.

Святой Амплий тоже был учеником апостола Павла. Он проповедовал в городе Одессополь (ныне Одесос, современная Варна, Болгария) и был поставлен епископом. За ревность в вере и неутомимое благовестие язычники жестоко мучили его, и он принял мученическую смерть.

Урван также упомянут в Послании Римлянам (16:9). Он был сотрудником апостола Павла и проповедовал в Македонии, где тоже подвергся преследованиям. По церковному преданию, Урван окончил жизнь мученически.

Святой Наркис проповедовал слово Божие в Афинах, где был поставлен епископом. За ревностное служение Христу он также был убит язычниками. Его помнят как стойкого и мудрого пастыря.

Святой Апеллий был епископом в Смирне (в Малой Азии). Он отличался искренней верой, мужеством и верностью Господу до последнего вздоха. По преданию, также принял мученическую смерть.

Аристовул - брат апостола Варнавы, ученик апостола Павла. Аристовул был поставлен епископом в Британии, где обратил ко Христу многих людей. После многочисленных страданий и трудов он там и почил. Он считается первым проповедником христианства на Британских островах.

Святые апостолы Стахий, Амплий, Урван, Наркис, Апеллий и Аристовул принадлежат к числу 70 апостолов, которых Господь послал "по двое" проповедовать Царствие Божие.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя ругаться, ссориться - нужно очистить сердце от обид.

Не следует отказывать в милостыне - это хорошее время для справедливых дел.

Не стоит начинать важные дела, переезжать - они завершатся несчастливо.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день - ждите мягкую зиму с оттепелями;

веет холодный ветер - ожидайте затяжную зиму;

утром густой туман - к оттепели или мокрому снегу;

услышать гром - будет теплая зима и ранняя весна;

красноватый закат - до похолодания в ближайшие дни.

В народе 31 октября называлось Предзимье. Конец октября традиционно считался границей между осенью и зимой. Народ наблюдал за погодой, чтобы предусмотреть морозы, снег и оттепели, отмечал подготовку скота и запасов.

Именины 31 октября

Какие завтра именины: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. С давних времен считалось, что этот драгоценный камень имеет целебную силу для нервной системы. Топаз успокаивает ум, снимает напряжение и смягчает давление стресса и жизненных затруднений.

