Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 октября 2025, 13:47
30 октября не следует выяснять отношения - в древности говорили: "Как 30 октября поссоришься - круглый год брат с сестрой не будут мириться".
Какой 30 октября праздник
Какой 30 октября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 октября
  • Что нельзя делать 30 октября
  • Народные приметы и традиции

В четверг, 30 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 октября

Зиновий отличался глубоким благочестием и милосердием ко всем нуждающимся. После смерти родителей он раздал свое значительное наследие бедным, исцелял больных и утешал скорбящих. Благодаря своей добродетели был избран епископом Эгеи. Как пастырь, он заботился не только о духовной жизни паствы, но и о телесных страданиях людей, исцеляя их молитвой и силой Христовой.

Его сестра Зиновия подражала брату в вере и подвигах. Она также посвятила себя Богу, помогала больным, поддерживала вдов и сирот, жила в посте, чистоте и молитве.

Когда император Диоклетиан (284-305) начал жестокие преследования христиан, в Киликию прибыл правитель Лисии (Лисий), приказавший схватить епископа Зиновия.

Перед судом святой муж бесстрашно признал свою веру во Христа и отказался приносить жертву языческим богам. Его подвергли тяжелым пыткам - избивали, пытали раскаленным железом, но он мужественно терпел, славя Господа.

Когда об этом узнала Зиновия, она добровольно пришла в суд и сказала, что тоже христианка и желает пострадать вместе с братом. Лисие приказал истязать и ее.

После жестоких мучений обоих святых казнили из-за усечения мечом - около 304 года. Их тела благочестивые христиане похоронили рядом.

Что нельзя делать 30 октября

  • Не следует выяснять отношения - в древности говорили: "Как 30 октября поссоришься - круглый год брат с сестрой не будут мириться".
  • Не желательно давать или одалживать деньги - верили, что вместе с деньгами можно "отдать" собственную удачу и благополучие.
  • Не стоит отказывать в помощи - святые Зиновий и Зиновия считались покровителями милосердия, считалось большим грехом не подать милостыню, не помочь больному или не откликнуться на просьбу.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • теплый день - зима будет поздней и мягкой;
  • дует сильный ветер - ждите вьюги в декабре;
  • утром выпал первый снег - он быстро растает;
  • стоит туман - К оттепели;
  • птицы еще не улетели - морозы опоздают;
  • если иней густой - зимой будет много снега.

В народе 30 октября носило название Зиновий Ледолам. Считалось: если лед на Зиновии тонкий и хрупкий - настоящие морозы не скоро придут.

Именины 30 октября

Какие завтра именины: Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена.

Талисманом человека, рожденного 30 октября, является бирюза. По народному поверью, тот, кто с рассветом взглянет на бирюзу, проведет день в покое и гармонии, без тревог и печали. Этот камень издавна считали оберегом воинов - талисманом мужества, удачи и победы.

Термоядерная революция в энергетике: Китай создаёт "искусственное Солнце"

