Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

29 октября не стоит с грустью смотреть в зеркало - можно навлечь меланхолию или застой по делам.

Вы узнаете:

Что нельзя делать 29 октября

Народные приметы и традиции

В среду, 29 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобномученицы Анастасии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 октября

Святая Анастасия родилась в Риме в набожной христианской семье. После смерти родителей она с юных лет посвятила себя служению Богу. Она вступила в женский монастырь, где под духовным руководством настоятельницы Софии вела суровую монашескую жизнь - в молитве, посте и добрых делах.

Когда император Деций начал гонения на христиан (середина III в.), многих верующих заставляли отречься от Христа. Анастасия отказалась от этого, хотя ей обещали богатство и высокий брак, если он поклонится языческим богам. Когда она твердо исповедовала веру во Христа, ее подвергли жестоким пыткам.

Ее избивали, разрывали тело железными крючьями, жгли свечами, а затем усекли мечом.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя конфликтовать, ссориться - считалось, что любое проявление гнева "запечатывает" душевный покой и привлекает потери.

Не следует курить мусор - говорили: "Анастасия на огне зло сворачивает, не разжигай гнева - сожги грех".

Не стоит с грустью смотреть в зеркало - можно навлечь меланхолию или застой по делам.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день - к короткой зиме;

утром туман или туман - зима придет поздно, но будет держаться долго;

сильный ветер указывает на ветреную и метельную зиму;

вечером звездное небо - ждите холодную, но сухую зиму.

В народе 29 октября носило название Анастасия Осенняя. Говорили "Пришла Анастасия - осень до конца дошла". Этот день считался рубежом, когда природа окончательно засыпает, а зима уже "на пороге".

Именины 29 октября

Какие завтра именины: Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

Талисманом человека, рожденного 29 октября, является топаз. По народным верованиям этот драгоценный камень имел силу успокаивать и восстанавливать нервную систему, возвращая душевное равновесие. Считалось также, что топаз укрепляет тело, повышает тонус жизни и способствует крепкому иммунитету.

