Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

В среду, 29 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобномученицы Анастасии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 29 октября
Святая Анастасия родилась в Риме в набожной христианской семье. После смерти родителей она с юных лет посвятила себя служению Богу. Она вступила в женский монастырь, где под духовным руководством настоятельницы Софии вела суровую монашескую жизнь - в молитве, посте и добрых делах.
Когда император Деций начал гонения на христиан (середина III в.), многих верующих заставляли отречься от Христа. Анастасия отказалась от этого, хотя ей обещали богатство и высокий брак, если он поклонится языческим богам. Когда она твердо исповедовала веру во Христа, ее подвергли жестоким пыткам.
Ее избивали, разрывали тело железными крючьями, жгли свечами, а затем усекли мечом.
Что нельзя делать 29 октября
- Нельзя конфликтовать, ссориться - считалось, что любое проявление гнева "запечатывает" душевный покой и привлекает потери.
- Не следует курить мусор - говорили: "Анастасия на огне зло сворачивает, не разжигай гнева - сожги грех".
- Не стоит с грустью смотреть в зеркало - можно навлечь меланхолию или застой по делам.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечный и теплый день - к короткой зиме;
- утром туман или туман - зима придет поздно, но будет держаться долго;
- сильный ветер указывает на ветреную и метельную зиму;
- вечером звездное небо - ждите холодную, но сухую зиму.
В народе 29 октября носило название Анастасия Осенняя. Говорили "Пришла Анастасия - осень до конца дошла". Этот день считался рубежом, когда природа окончательно засыпает, а зима уже "на пороге".
Именины 29 октября
Какие завтра именины: Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария.
Талисманом человека, рожденного 29 октября, является топаз. По народным верованиям этот драгоценный камень имел силу успокаивать и восстанавливать нервную систему, возвращая душевное равновесие. Считалось также, что топаз укрепляет тело, повышает тонус жизни и способствует крепкому иммунитету.
