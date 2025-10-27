Укр
Читать на украинском
  Новости
  Праздники

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
27 октября 2025, 16:26
39
28 октября не следует ругаться, оскорблять близких - ссора могла "втянуть" в дом холод и несчастье.
Какой 28 октября праздник
Какой 28 октября праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 28 октября
  • Что нельзя делать 28 октября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 28 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 октября

Святые Терентий и Неонила жили в III веке во времена, когда Римская империя преследовала христиан. Они были ревностными последователями Христа, воспитали своих семерых детей в вере и любви к Богу. Имена детей, по передаче, - Сарвилл, Фотий, Тимон, Виталий, Домна, Теодул и Евникия.

видео дня

Когда правитель одной из областей узнал, что вся эта семья исповедует христианство и не участвует в языческих жертвоприношениях, они были арестованы. Терентий и Неонила вместе с детьми твердо отказались поклониться идолам, заявив, что признают только единого истинного Бога Иисуса Христа.

За это их жестоко пытали: избивали, морили голодом, бросали в темницу. Несмотря на мучения, святые не потеряли мужества - они молились и ободряли друг друга. Их вера была настолько сильна, что даже некоторые язычники, видя их непоколебимость, обращались ко Христу.

Наконец, всех их казнили - по одним источникам, мечом, по другим - после длительных пыток. Таким образом, они приняли мученическую смерть и обрели венец нетления в Царстве Небесном.

Что нельзя делать 28 октября

  • Не следует ругаться, оскорблять близких - ссора могла "втянуть" в дом холод и несчастье.
  • Запрещается грубо вести себя со скотом - к животным в этот день относились с особым уважением.
  • Не стоит отдавать или ссужать деньги - существовало поверье: кто в этот день дает деньги из дома, тот "отдает благополучие" на всю зиму.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечный и теплый день - к мягкой и поздней зиме;
  • утром иней - ждите снег через неделю;
  • холодный и сильный ветер - будет лютая зима с вьюгами;
  • пасмурный день, дождь - к долгой и снежной зиме;
  • птицы еще не улетели - зима задержится.

В народе 28 октября носило название Терентий день. Говорили просто: "Пришел Терентий - зима на плече сидит".

Именины 28 октября

Какие завтра именины: Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска.

Талисманом человека, рожденного 28 октября, является опал. Драгоценный камень, чья непостижимая игра цветов издавна пленяет человеческое воображение. Ему приписывали особую силу - способность привлекать успех, открывать путь к признанию и способствовать росту в карьере.

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

