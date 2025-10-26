Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

27 октября не следует работать с острыми предметами - святой Нестор погиб от меча, поэтому в этот день избегают всего, что "режет" или "колет".

В понедельник, 27 октября, верующие празднуют день памяти святого мученика Нестора. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 октября

Святой Нестор родился в Солуне (ныне - Салоники, Греция). Он был юношей знатного происхождения, образованным и благочестивым. Во времена императора Максимиана и правителя Солуни Димитрия (святого великомученика) в городе жестоко преследовали христиан.

Нестор был учеником и духовным чадом святого Димитрия Солунского. Когда Нестор узнал, что Димитрия заключили в тюрьму за проповедование Христа, он пришел к нему в темницу, попросил благословения и молитвы, чтобы мужественно выступить против язычества.

В то время в Фессалонике происходили гладиаторские игры. Император послал в город огромного варвара по имени Лий (Лийя), который в кровавых боях убивал христиан для развлечения. Нестор, исполненный веры, явился на арену и вызвал Лия на поединок.

И, возложившись на Господа, победил и убил Лия, показав, что сила Божия превышает всякую плотскую мощь. Это разгневало императора Максимиана, приказавшего немедленно казнить Нестора. Юношу схватили и посекли мечами. Так Нестор принял мученическую смерть за Христа около 306 года.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя ссориться, желать другим зла - часто говорили: "На Нестора слово зло - к беде приведет".

Не следует работать с острыми предметами - святой Нестор погиб от меча, поэтому в этот день избегают всего, что "режет" или "колет".

Запрещается браться за тяжелый физический труд - это день покоя - не косили, не рубили дров, не начинали больших домашних дел.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихий и безветренный день до ласковой и мягкой зимы;

дождь или туман - ждите снежную и теплую зиму;

ветер холодный, резкий - придут ранние морозы;

красное небо на закате - осень затянется;

звездное небо ночью - ждите ранней зимы.

В народе 27 октября носило название Несторов день. В этот день люди просили у святого силы духа и защиты от зла. День считали спокойным и задумчивым - люди сбавляли работу, готовились к холодам, чинили дом.

Именины 27 октября

Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Марк, Нестор.

Талисманом человека, рожденного 27 октября является родонит. Издавна родонит считали камнем женской силы и судьбы. Ему приписывали способность открывать сердце юных девушек к любви, подсказывать путь к собственному счастью и помогать познать свое истинное предназначение.

