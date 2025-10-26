Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В понедельник, 27 октября, верующие празднуют день памяти святого мученика Нестора. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 октября
Святой Нестор родился в Солуне (ныне - Салоники, Греция). Он был юношей знатного происхождения, образованным и благочестивым. Во времена императора Максимиана и правителя Солуни Димитрия (святого великомученика) в городе жестоко преследовали христиан.
Нестор был учеником и духовным чадом святого Димитрия Солунского. Когда Нестор узнал, что Димитрия заключили в тюрьму за проповедование Христа, он пришел к нему в темницу, попросил благословения и молитвы, чтобы мужественно выступить против язычества.
В то время в Фессалонике происходили гладиаторские игры. Император послал в город огромного варвара по имени Лий (Лийя), который в кровавых боях убивал христиан для развлечения. Нестор, исполненный веры, явился на арену и вызвал Лия на поединок.
И, возложившись на Господа, победил и убил Лия, показав, что сила Божия превышает всякую плотскую мощь. Это разгневало императора Максимиана, приказавшего немедленно казнить Нестора. Юношу схватили и посекли мечами. Так Нестор принял мученическую смерть за Христа около 306 года.
Что нельзя делать 27 октября
- Нельзя ссориться, желать другим зла - часто говорили: "На Нестора слово зло - к беде приведет".
- Не следует работать с острыми предметами - святой Нестор погиб от меча, поэтому в этот день избегают всего, что "режет" или "колет".
- Запрещается браться за тяжелый физический труд - это день покоя - не косили, не рубили дров, не начинали больших домашних дел.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- тихий и безветренный день до ласковой и мягкой зимы;
- дождь или туман - ждите снежную и теплую зиму;
- ветер холодный, резкий - придут ранние морозы;
- красное небо на закате - осень затянется;
- звездное небо ночью - ждите ранней зимы.
В народе 27 октября носило название Несторов день. В этот день люди просили у святого силы духа и защиты от зла. День считали спокойным и задумчивым - люди сбавляли работу, готовились к холодам, чинили дом.
Именины 27 октября
Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Марк, Нестор.
Талисманом человека, рожденного 27 октября является родонит. Издавна родонит считали камнем женской силы и судьбы. Ему приписывали способность открывать сердце юных девушек к любви, подсказывать путь к собственному счастью и помогать познать свое истинное предназначение.
