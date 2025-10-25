Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

26 октября не следует физически работать - кто будет работать в этот день, тот назовет на себя усталость, болезни или неурожай.

Какой 26 октября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 26 октября

Что нельзя делать 26 октября

Народные приметы и традиции

В воскресенье, 26 октября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Димитрия Мироточца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 октября

Святой Димитрий родился во второй половине III века в городе Солуне (современные Салоники, Греция) в семье знатных и благочестивых христиан. Его родители тайно исповедовали христианство, ведь в то время в Римской империи продолжались жестокие гонения на последователей Христа.

Когда родители умерли, юноша унаследовал не только их имение, но и глубокую веру. Благодаря своему разуму, доброте и добродетели он быстро приобрел уважение среди жителей Солуни. Император Максимиан, не зная, что Димитрий христианин, назначил его военным командиром (стратилатом) города.

Димитрий не скрывал своей веры. Напротив, он открыто учил людей познавать Христа, обращал многих язычников. Узнав об этом, император приказал заключить его в тюрьму.

В это время в Фессалонике проходили гладиаторские бои. Известный язычник Лий, могущественный воин императора, вызвал на поединок христианина Нестора - ученика Димитрия. Перед сражением Нестор пришел к своему учителю за благословением. Святой осенил его крестным знамением и сказал: "И Христос тебя подкрепит". С Божьей помощью Нестор победил Лия, после чего император в гневе приказал казнить обоих Нестора и его наставника Димитрия.

Святого закололи копьями в темнице около 306 года.

Что нельзя делать 26 октября

Не следует физически работать - кто будет работать в этот день, тот назовет на себя усталость, болезни или неурожай.

Нельзя отказывать в помощи, считая, что сам святой в этот день ходит по земле в образе нищего и испытывает человеческое сердце.

Запрещается начинать новые дела - говорили: "До Дмитрия надо все закончить, потому что после Дмитрия зима за плечами".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло на Дмитрия - к мягкой зиме;

выпал снег - ждите, что он не растает до весны;

туманный и пасмурный день - будет оттепель;

дождь - зима будет затяжная, но мягкая;

северный ветер - к холодной зиме.

В народе 26 октября носило название Дмитриев день. считалось, что именно "на Дмитрия зима землю покрывает".

Крестьяне говорили: "До Дмитрия надо все поле справить, потому что после Дмитрия идет зима".

Именины 26 октября

Какие завтра именины: Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 26 октября является александрит. Чрезвычайно редкий драгоценный камень - одна из редких форм хризоберила. В древности считалось, что александрит способен привлечь в жизнь своего владельца удачу и счастливые обстоятельства, однако сила этого камня раскрывается только перед теми, кто имеет крепкий дух и непреклонную волю.

