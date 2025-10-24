Почему 25 октября нельзя спорить и ссориться: какой церковный праздник

25 октября нельзя спорить и ссориться - спор в этот день "закроет" дом от благополучия на всю зиму.

Какой церковный праздник 25 октября

Что нельзя делать 25 октября

Народные приметы и традиции

В субботу, 25 октября, верующие отмечают день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 октября

После смерти Константина Великого Римская империя разделилась между его сыновьями. Один из них, Констанций, стал императором Востока и поддерживал арианство - ересь, отрицавшая божественную природу Иисуса Христа. В это время начались преследования православных, остававшихся верными Никейскому Символу веры.

Святые Маркиан и Мартирий служили в Константинополе при святом патриархе Павле Исповеднике, ревностном защитнике православия. Когда арианы силой устранили святого Павла с патриаршего престола и выгнали его в изгнание (впоследствии он был подавлен), Маркиян и Мартирий остались непоколебимыми в вере. Они открыто разоблачали ересь ариан и подбадривали православных не отступать от истины.

Их проповеди и верность вызывали ненависть противников истинной веры. Их арестовали и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа. Однако святые остались непоколебимыми. Увидев, что ни угрозы, ни мучения не сломили их веру, мучители казнили Маркияна и Мартирия - отрезали им головы. Это произошло около 355 года.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя спорить и ссориться - спор в этот день "закроет" дом от благополучия на всю зиму.

Не следует отказывать в помощи - верили, что отказ или скупость вернется сторицей.

Не стоит выходить из дома после заката - осенние сумерки "ведут нечистую силу", так что путешествия или прогулки в вечернее время были нежелательны.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

холодный северный ветер - к суровой зиме;

утром мороз - зима придет рано и будет холодной;

опавшие листья не падают быстро - к теплой осени;

птички активно кормятся на земле - ждите раннего снега и морозов.

В народе 25 октября называлось Маркиянов день. День считался благоприятным для завершения хозяйственных работ: заготовка дров, уборка урожая, приготовление запасов.

Именины 25 октября

Какие завтра именины: Валерий, Матрона.

Талисманом человека, рожденного 25 октября, является рубин. Издавна люди верили, что этот драгоценный камень может останавливать кровь и помогать при кровотечениях. Кроме того, ему приписывали способность способствовать заживлению язв желудка.

