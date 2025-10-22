Почему 23 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В четверг, 23 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Иакова. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 23 октября
Иаков был среди первых, кого Иисус призвал к апостольскому служению. Евангелие рассказывают, что он с братом Иоанном чинили сети на берегу Галилейского моря, когда Христос сказал: "Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей". Иаков сразу оставил лодку и отца, чтобы идти за Христом.
Иаков входил в узкий круг трех учеников, которые были свидетелями самых таинственных моментов жизни Иисуса. Через свой пыл и силу веры он, вместе с братом, получил от Иисуса прозвище "Воанергес", то есть "сыновья грома".
После Вознесения Христа апостол Иаков проповедовал Евангелие в разных землях - по преданию, в Иудее, Самарии и даже в Испании. Именно ему приписывают основание первых христианских общин на Пиренейском полуострове.
Вернувшись в Иерусалим, он подвергся преследованиям. Царь Ирод Агриппа I отдал приказ уронить ему голову мечом около 44 года - это первое мученическое свидетельство среди апостолов.
Что нельзя делать 23 октября
- Не следует начинать новых дел - день имеет тяжелую энергетику, потому что стоит "на грани осени и зимы".
- Нельзя занимать деньги - кто даст взаймы, тот сам будет нуждающимся, а кто возьмет, тот "выпьет удачу до дна".
- Запрещается работать после захода солнца - "осень идет спать", поэтому людям советовали завершить все дела до сумерек.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- теплый и солнечный день - ждите мягкую зиму с частыми оттепелями;
- дуновение восточного или северного ветра - к суровой, морозной зиме;
- уже полетели аисты - морозы придут через 2 недели;
- береза еще не сбросила листья - зима придет поздно;
- листья из липы опадают снизу вверх - к ранней и лютой зиме;
- розовый рассвет указывает на ветер и небольшое потепление.
В народе 23 октября носило название Яков Дровопал. Именно в этот день начинали активно заготавливать дрова на зиму: сушили, складывали в дровяные, жгли в печах впервые после осеннего тепла.
Именины 23 октября
Какие завтра именины: Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья.
Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Издавна люди верили, что фиолетовый камень имеет силу успокаивать сердце и умиротворять душу. Аметист, исполненный благородной энергии, очищает мысли, дарит внутреннюю гармонию и настраивает на светлый, добрый лад.
