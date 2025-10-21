Укр
Почему 22 октября нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
21 октября 2025, 12:43
196
22 октября не стоит стричь волосы или ногти - это может "срезать" жизненную силу и привлечь болезни, особенно в холодный сезон.
Какой церковный праздник 22 октября
Какой церковный праздник 22 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 22 октября
  • Что нельзя делать 22 октября
  • Народные приметы и традиции

В среду, 22 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 октября

Аверкий родился в знатной и богатой семье в городе Иераполе (Малая Азия, современная Турция). С юных лет он отличался глубоким благочестием, чистотой жизни и стремлением к духовному совершенствованию. Приняв христианство, Аверкий всем сердцем посвятил себя служению Богу. За ревность и мудрость его избрали епископом родного города Иераполя.

видео дня

Епископ Аверкий ревностно распространял христианскую веру среди язычников, не опасаясь преследований. Его слово было вдохновенным, а жизнь - образцом христианской добродетели, поэтому многие обращались ко Христу. Согласно преданию, он обошел немало земель, посетил Рим и совершил многочисленные миссионерские путешествия, проповедуя Евангелие по всей Римской империи. Его деятельность приобрела всемирное значение, и поэтому его часто называют "равноапостольным", то есть трудящимся в духе апостолов.

Святой Аверкий мирно почил в глубокой старости. На его могиле впоследствии была найдена известная надпись (так называемая "Надпись Аверкия", датированная около 216 годом), которая стала важным археологическим и богословским свидетельством жизни ранней Церкви. В этом тексте он называет себя "учеником святого Пастыря, который кормит духовной пищей" - имея в виду Христа.

Что нельзя делать 22 октября

  • Не следует начинать новых важных дел - все, начатое в этот день, пойдет "врассыпную" или принесет хлопоты.
  • Нельзя работать на поле или в огороде - землю нужно было "оставить в покое", чтобы она "набиралась сил" на зиму.
  • Не стоит стричь волосы или ногти - это могло "срезать" жизненную силу и привлечь болезни, особенно в холодный сезон.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • ясная и тихая погода - к теплой осени;
  • дождь 22 октября - ждите длительную оттепель зимой;
  • первый снег указывает на раннюю и снежную зиму;
  • сильный ветер - зима будет ветреной;
  • ясный и звездный вечер - в ближайшие дни будет морозная погода;
  • птицы летают низко - ждите непогоду.

В народе 22 октября носило название Аверкий Ледостав. Потому что часто именно в этот день начинались первые серьезные похолодания, замерзали водоемы, а зима напоминала о себе.

Именины 22 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 22 октября, является бриллиант. С древнейших времен бриллиант считался самым ценным из драгоценных камней. Ему приписывали особую силу - способность оберегать своего владельца от зла, невзгод и любого негативного влияния.

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

