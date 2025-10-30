Укр
Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 13:41
Церковь предостерегает, что Хэллоуин – не просто невинная забава, а праздник с духовно опасным подтекстом.
Что говорит церковь о праздновании Хэллоуина
Хэллоуин – один из самых популярных современных праздников, который ежегодно 31 октября отмечают миллионы людей во всем мире. Однако церковь предостерегает верующих от участия в праздновании. Об этом сообщает Главред со ссылкой на личный блог отца Юлиана Тимчука.

Что говорит церковь о праздновании Хэллоуина

Отец Юлиан Тимчук отметил, корни Хэллоуина – далеко не христианские. По его словам, этот праздник имеет языческое происхождение. Сначала его отмечали древние кельты Ирландии и Шотландии.

В ночь с 31 октября на 1 ноября они считали, что души умерших могут выходить в мир живых, поэтому они одевали звериные шкуры, оставляли гостинцы на улице и приносили жертвы.

Позже, в 601 году, церковь пыталась переосмыслить эти языческие традиции, и к 8 веку этот праздник стал называться Днем всех святых.

Впоследствии, когда ирландцы и шотландцы эмигрировали в США, Хэллоуин приобрел популярность как культурный, а не религиозный праздник.

"Потеряв религиозную составляющую людям подавали только оккультизм, ведьмство и потусторонний мир. А то, что люди, а в частности молодежь видят сегодня, только игрушки и навеянная фильмами атмосфера", – отмечает отец.

Священник подчеркнул, название "Хэллоуин" расшифровывается как "вечер всех святых", однако христиане имеют свой праздник – Воскресенье всех святых, которое отмечают после Пятидесятницы.

"А значит Хэллоуин – это не просто безобидное развлечение, а событие, в основе которого лежат фальшивые верования об умерших и демонах, то есть злых духов", – резюмировал он.

Таким образом, церковь предостерегает, что Хэллоуин – не просто невинная забава, а праздник с духовно опасным подтекстом, участие в котором несовместимо с христианской верой.

Когда празднуют Пятидесятницу

Как отмечает Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Пятидесятницу празднуют через 50 дней после Пасхи. Это день, когда христиане вспоминают события, описанные в Деяниях Апостолов, 2 главе. Говорится о схождении святого духа на апостолов, которые получили силу от Бога, чтобы продолжить дело Иисуса Христа на земле.

Чудо Пятидесятницы символизирует новое присутствие Бога в мире. Если раньше он был среди людей через своего сына Иисуса, то теперь – через святого духа. С тех пор сообщество, которое возникло вокруг Иисуса, когда он жил на земле, умер и воскрес, должна была распространить веру по всему миру.

Почему на Хэллоуин принято давать детям конфеты

Многие хэллоуинских традиций американцы позаимствовали у европейцев. В частности, обычай переодеваться в костюмы и ходить от дома к дому, прося еду или деньги.

Однако в конце в начале 20 века праздник в США претерпел значительные изменения. Американцы стремились сделать Хэллоуин более дружественным и семейным, отказавшись от тем призраков и колдовства.

Газеты и общественные деятели даже призывали родителей убрать из праздника все слишком "пугающее" или "гротескное". В результате Хэллоуин стал менее религиозным и суеверным, а старый обычай просить еду или деньги со временем превратился в любимую детскую традицию – "Конфеты или жизнь".

О персоне: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

