Не американцы, как считает большинство: кто придумал Хэллоуин на самом деле

Празднование Хэллоуина на самом деле началось еще несколько тысяч лет назад.

Бытует мнение, что Хэллоуин - праздник, который появился в США. Однако на самом деле это не более чем миф. Об этом на YouTube-канале Kharakternyk_show рассказал украинский блогер под ником Характерник.

Главред узнал, что на самом деле за появлением Хэллоуина стоят кельты, которые около 2000 лет назад жили на территории современной Ирландии, Шотландии, Уэльса и севера Франции.

Почему Хэллоуин празднуют именно 31 октября

Кельты, которые населяли указанные территории имели особое разделение года, не такое как в Украине. Они разделяли его на две большие части: светлую, теплую и темную, холодную.

"1 ноября у них считалось началом нового года, а накануне, с 31 октября на 1 ноября они праздновали Савань или же Самаин, что означало конец лета. Это была самая важная ночь года, когда заканчивалось время сбора урожая и начиналось время темноты, холода и неизвестности", - рассказал блогер.

Как появилась традиция надевать костюмы на Хэллоуин

Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября тонкий занавес между миром живых и мертвых открывается. Души умерших якобы возвращались в свои дома, но вместе с ними могли появляться и злые духи, демоны и феи, которые вредили людям.

"Чтобы защититься от них кельты гасили огонь в своих домах и выходили с факелами и масками, чтобы быть неузнанными нечистыми силами. Именно отсюда происходит традиция переодевания в костюмы", - пояснил Характерник.

