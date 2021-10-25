Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

Поделки на Хэллоуин своими руками / ua.depositphotos.com/

Хэллоуин 2021 не за горами. Этот праздник каждый любит отмечать по-разному: наряжаться в костюмы нечистой силы, украшать дом тыквами или проводить вечер за чтением страшных историй. А вот с детьми в период каникул можно сделать страшно красивые поделки на Хэллоуин.

О том, как вырезать фонарь Джека в канун Дня всех святых, читайте в нашем материале: Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную.

На период осенних каникул выпадает самый мистический праздник осени – Хэллоуин. Это прекрасная возможность провести день всей семьей и украсить квартиру всей полагающейся празднику атрибутикой, сделанной своими руками.

Поделки на Хэллоуин своим руками

Украшать дом гирляндами можно не только на Новый год. Попробуйте обновить интерьер самодельными гирляндами из привидений, тыкв и летучих мышей.

Сложите бумагу гармошкой и на верхней части бумаги нарисуйте шаблон. Вырезайте и вместе с детьми рисуйте страшные рожицы вашим персонажам. Поэкспериментируйте с черной бумагой.

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Поделки на Хэллоуин из бумаги

Поделки на Хэллоуин с детьми

Если вы решили с детьми устроить настоящую вечеринку, нужно позаботиться о декорировании посуды. Украсить можно трубочки для напитков.

Поделки на Хэллоуин для детей

Праздник Хэллоуина не обходится без ведьмы. И если наряжаться в помощницу нечистой силы нет желания, можно попробовать сделать ее из бумаги.

Поделки на Хэллоуин из подручных материалов

Поделки на Хэллоуин из бумаги своими руками

Согласно преданию, увидев паука в канун Дня всех святых трогать его нельзя. Однако ничто не может помешать сделать паука из пластилина собственноручно.

Поделки на Хэллоуин из пластилина

Поделки на Хэллоуин

Оригами на Хэллоуин не только увлекательное, но и полезное занятие. Оно тренирует мелкую моторику. Попробуйте сделать с малышом забавную летучую мышь из цветной бумаги. И не останавливайтесь только на одной цветовой гамме.