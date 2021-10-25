УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

25 октября 2021, 17:27

Простые поделки из подручных материалов на Хэллоуин, чтобы детям не было скучно.

Поделки на Хэллоуин своими руками
Поделки на Хэллоуин своими руками / ua.depositphotos.com/

Хэллоуин 2021 не за горами. Этот праздник каждый любит отмечать по-разному: наряжаться в костюмы нечистой силы, украшать дом тыквами или проводить вечер за чтением страшных историй. А вот с детьми в период каникул можно сделать страшно красивые поделки на Хэллоуин.

О том, как вырезать фонарь Джека в канун Дня всех святых, читайте в нашем материале: Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную.

На период осенних каникул выпадает самый мистический праздник осени – Хэллоуин. Это прекрасная возможность провести день всей семьей и украсить квартиру всей полагающейся празднику атрибутикой, сделанной своими руками.

Поделки на Хэллоуин своим руками

Украшать дом гирляндами можно не только на Новый год. Попробуйте обновить интерьер самодельными гирляндами из привидений, тыкв и летучих мышей.

Сложите бумагу гармошкой и на верхней части бумаги нарисуйте шаблон. Вырезайте и вместе с детьми рисуйте страшные рожицы вашим персонажам. Поэкспериментируйте с черной бумагой.

Реклама
Поделки на Хэллоуин
Поделки на Хэллоуин из бумаги
Поделки на Хэллоуин
Поделки на Хэллоуин с детьми

Если вы решили с детьми устроить настоящую вечеринку, нужно позаботиться о декорировании посуды. Украсить можно трубочки для напитков.

Поделки на Хэллоуин
Поделки на Хэллоуин для детей

Праздник Хэллоуина не обходится без ведьмы. И если наряжаться в помощницу нечистой силы нет желания, можно попробовать сделать ее из бумаги.

Поделки на Хэллоуин
Поделки на Хэллоуин из подручных материалов
Поделки на Хэллоуин
Поделки на Хэллоуин из бумаги своими руками

Согласно преданию, увидев паука в канун Дня всех святых трогать его нельзя. Однако ничто не может помешать сделать паука из пластилина собственноручно.

Поделки на Хэллоуин
Поделки на Хэллоуин из пластилина
Паук из пластилина
Поделки на Хэллоуин

Оригами на Хэллоуин не только увлекательное, но и полезное занятие. Оно тренирует мелкую моторику. Попробуйте сделать с малышом забавную летучую мышь из цветной бумаги. И не останавливайтесь только на одной цветовой гамме.

viber
Хэллоуин 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минутСамый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работыФинансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкцияКак записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к конюНадя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов

Последние новости

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим жутко избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

Реклама
16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

15:55

День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Видео

15:45

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина Видео

15:38

Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

15:29

В популярной сладости украинцев обнаружили "яд" Видео

15:28

Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку Видео

15:13

Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

15:04

"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

15:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

14:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

14:48

Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео

14:40

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

14:37

В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

14:14

Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу Видео

Реклама
14:12

Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина Видео

14:11

ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

14:11

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

14:10

В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

13:56

Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

13:47

Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата Видео

13:41

Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

13:26

"Я на Бессарабку хожу - там гречка по 12 грн": Тищенко поразил "своими" ценами на продукты Видео

13:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

13:04

План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева Видео

13:01

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться Видео

12:55

В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель Видео

12:40

Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" мнение

12:37

В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге

12:31

"Очень изменился": звезда Квартала 95 рассказал о встрече Зеленским Видео

12:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

12:10

"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери Видео

11:50

Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников Видео

11:48

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

11:47

В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом Видео

Реклама
11:45

Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

11:39

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

10:52

В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

10:43

Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

10:42

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

10:42

"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус Видео

10:21

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:13

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 простых рецепта

09:53

Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

09:53

Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять